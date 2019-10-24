Juventus Başkan Yardımcısı Nedved'den Merih Demiral açıklaması: Bizim etik kurallarımıza göre sorun teşkil etmiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved açıklamalarda bulundu.

Bu yaz, yine Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle transfer olan Demiral'ın Türkiye-Fransa maçında yaptığı asker selamı İtalya'da gündem konusu olmuştu.

Asker selamı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Juventus'un efsanevi oyuncularından Claudio Marchisio sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.

Tüm bu yaşananların üzerine UEFA, yapılan asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmaya karar verdi.

Sporx'in aktardığına göre, Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved bu soruşturma sonrası ceza alıp almayacağı merak edilen Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulundu. Nedved, şunları söyledi:

"Merih ile konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu olaylar Türkiye Milli Takımı formasıyla yaşandı. Soruşturma Türkiye'ye açıldı. Yetkili kurumlar gerekli araştırmayı yapacaklar. Onların vereceği karara uymalıyız fakat onun özgür iradesiyle yapmış olduğu bu hareket, bizim etik kurallarımıza göre bir sorun teşkil etmiyor."