UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye 'asker selamı' soruşturması

UEFA, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta asker selamı veren İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlattı.

'Gol atarsak yine asker selamını veririz'

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Medipol Başakşehir'in, Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, gol sevincinde asker selamı vermişti. CNN Türk'ün haberine göre UEFA; Edin Visca, Azubuike ve Robinho ile birlikte asker selamı veren İrfan'a disiplin soruşturması açtı.

CNN canlı yayınına bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA bize bu yazıyı bize iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca ve Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can sadece. Hepsini sevk edin. Dünya Kupası'nda devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz" dedi.

🔴 UEFA, futbolcumuz @irfankahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı. — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 28, 2019

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