Fenerbahçe'nin transfer politikası sorulan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bakın ben su içiyorum. İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fenerbahçe de böyle bir bardak su içsin" dedi.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen, şöyle devam etti:

"Gazetelerin yazdığına bakmayan siz. Bir kere Başakşehir şampiyonluk adayı, Avrupa'da iyi gidiyor ve ekonomik olarak çok güçlü. Oyuncular gitmek ister, Fenerbahçe büyük bir camia ama bu ekonomik şartlarda olmaz. Futbolcu satmadan alma lüksü yokken Fenerbahçe'nin, İrfan Can'la Visca'yı alma şansı da yok." şeklinde konuştu."