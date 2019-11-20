Mourinho yeniden Premier Lig'de

Tottenham geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar nedeniyle 47 yaşındaki Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun görevine son verdi.

Tottenham, Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 ноября 2019 г.

​Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyuran Tottenham'ın internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

'Takım kadrosu ve altyapı beni heyecanlandırıyor'

"Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor."

Porto ve Inter'in başında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, Manchester United'dan ayrıldığı Aralık 2018'den bu yana takım çalıştırmıyordu.

Daha önce ülkesinde Benfica, Porto, Uniao de Leiria, İngiltere'de Chelsea, Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid'de görev alan Mourinho, birçok kupa kaldırma başarısı gösterdi. Aralık 2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mourinho, yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Porto ve Inter'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer kez mutlu sona ulaştı.