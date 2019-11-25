UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile sahasında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında konuştu. Sakat futbolcuların çokluğundan yakınan Fatih Terim “Futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Club Brugge maçına çok sayıda eksikle çıkacaklarını söyleyen Fatih Terim “Emre, Jimmy, Ahmet gibi oyuncuları listeye yazamadık. Nzonzi cezalı… İspanya’daki maçta atılan Yunus da cezalı… Sakatlıklarımız fazla… Falcao, Babel, Andone, Şener, Luyindama… Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle yarın Club Brugge maçında oynayacak” dedi.

Fatih Terim, eksikler nedeniyle Club Brugge maçına kadro olarak sıkıntılı çıkacaklarını da belirten Fatih Terim “Babel antrenmana çıkmayacak zaten. 'Oynayamam' demiş. Bütün bu yaraları sarmamızda en büyük desteği taraftarlarımız sağlayacaktır. 13 kişi olarak bakmıştık. 13’e Babel’i de dahil etmiştik. Ama yarın bakacağız” ifadelerini kullandı.

Grupta 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, son maçında Real Madrid’e 6-0 mağlup olmuştu.

Real Madrid’in genç yıldızı Rodrygo, maçta hat-trick yapmıştı.

'Babel’in bu kadar uzun süre oynayacağını tahmin etmedim'

Belhanda ve Ryan Babel’e taraftarlar tarafından tepki gösterilmesi konusunda da konuşan Fatih Terim, şunları söyledi:

“Taraftarımız bilmeli ki onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Avrupa’daki başarılarımıza taraftarlarla ulaştık. Onlar olmazsa tadı da tuzu da olmaz. Gelen takımların, Galatasaray’dan önce ‘Cehennem’ deme nedenleri onlardır. Bazı seyircilerimizin yaptığı yanlışları taraftarlarımız düzeltecektir. Belhanda’nın tribüne yaptığı hareket yanlış! Ondan önce çenesi kırılıp 3 ay sahalardan uzak kalması gerekirken 15 gün sonra sahaya çıkan oyuncudan söz ediyoruz. Bunları da unutmamak lazım.

Böyle baktığımızda; taraftarımızın, küçük küçük gruplar halinde seyirciler de olsa bunu anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Belhanda’nın yaptığı iş yanlış, adresi de yanlış! Babel milli takım maçından dizi çok şiş şekilde döndü. Bir yanda dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel’in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim.”