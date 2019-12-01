TFF Başkanı Özdemir: Ana hedefimiz gruptan çıkmak, ondan sonra da Allah Kerim diyerek yolumuza devam edeceğiz

Özdemir, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İtalya ile EURO 2020'nin açılış maçı oynayacaklarının altını çizerek konuşmasına başlayan Özdemir şöyle konuştu:

"Evet prestij maçı bizim için çok önemli. Açılış maçını bütün dünya izleyecek. Türk Milli Takımı'nı izleyecekler. Gruplarda da hep ismimizden bütün dünyaya bahsettirdik. Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da yenerek grupta iddialı hale geldik, Paris'te de rövanşı vermedik. İtalya'yı da geçmişimizde resmi maçlarda yenmedik diye tahmin ediyorum, belki açılış maçında yenmek kısmet olabilir. Takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İnşallah ilk maçtan iyi bir netice alabiliriz diye ümit ediyorum.

Arkasından iki maçımızı hepimizin her zaman konuştuğumuz gibi 'iki millet tek devlet' dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağız. Bakü'yü ayrı bir şehir olarak düşünmüyorum, Türkiye'nin bir ili gibi düşünüyorum. Orada iki önemli maçımız var, Galler ve İsviçre ile. Ana hedefimiz burada gruptan çıkmaktır, ondan sonra da Allah yardım eder, Allah Kerim diyerek yolumuza devam edeceğiz. Birinci hedefimiz bu gruptan çıkmak olmalıdır. Ondan sonra 16 içine gireceğiz, arkasından çeyrek ve yarı final ama bizim birinci hedefimiz milli takımımızın bu gruptan çıkmasıdır."

Güneş'in 'F Grubu'nda yer almak da isterdim' sözlerine yanıt

Özdemir,ise şunları söyledi: "Kura çekilirken o gruba hiç düşmeyi istemedim. Tabii hocanın görüşüdür, saygı duyarım. Ama bu grup bence iyi, o grup en zor gruplardan bir tanesi. Fransa ile zaten oynamıştık, tekrar oynamak olabilir. Onu istememiştim ben, samimi olarak söylemek gerekirse. Benim istediğim iki üç gruptan bir tanesi buydu ama bunu çok istiyordum, çünkü Azerbaycan var orada. Azerbaycan bizim kardeşimiz bir ülke. Kendi evimizde gibi oynayacağız. Bu takımın ve jenerasyonun orada iyi iş yapacağına inanıyoruz."