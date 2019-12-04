Mustafa Cengiz'den VAR talebi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) Radisson Blu Hotel Vadistanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruluna katılan Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta çok iyi ağırlandıklarını anlatan Cengiz, "Trabzonspor seyircisine, başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş ağırladılar. Şiddetli yağış altında iki takım da ölümüne mücadele etti" dedi.

Karşılaşmada istenmeyen bir iki olayın yaşandığını aktaran Cengiz, "Sevgili Ömer Bayram kardeşimizin, haklı da haksız da olsa o tip bir reaksiyonu göstermemesi gerekiyordu. Onu onaylamıyorum. Hakem her tür kartı da verebilir. Biz bir şey demeyiz. Ancak karşı tarafın futbolcusunun da sahra topu yemiş gibi 5 dakika yerde kalması, Ömer'in süper güçleri hakkında bizde bazı kuşkular uyandırdı. Arkadaşlar dikkatli yaklaşır. El bile sıkmaya korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

"En sert mücadeleyi veriyoruz"

Mustafa Cengiz, yönetim olarak Galatasaray'ın haklarını korumak için gerekenleri yaptıklarını belirterek, "Federasyonla ilgili konuşmalardan dolayı Galatasaray tarihinin en ağır cezalarını almış başkanıyım. 150 gün ve 100 bin lira ceza aldım. Bir şeyler söylediğinizde 'Bu insanlar ağlıyor.' deniyor. Ya da bir şeyi çok söylediğinizde 'Yaka mikrofonuna, güvenlik kamerasına bile konuşuyor.' deniyor. Tabii bu rakiplerin bakış açısı. Değerli arkadaşlar tepkiyi çeşitli şekillerde verirsiniz" diye konuştu.

Cengiz, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden dün yayımladıkları görselle tepkilerini düzeyli bir şekilde gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İletişimdeki değerli arkadaşlarımın hazırladığı görsel birçok şeyi ifade ediyor. Sadece konuşmakla olsaydı Cicero, Sezar olurdu. Sadece konuşmakla olmaz, haklı olmalısınız. Sadece siz kendinizi haklı görürseniz, karşıya da saygısızlık etmiş olursunuz. Karşının da ileri sürebileceği argümanlar vardır. Eğer samimiyet ve dürüstlük içinde spor yapıyorsanız, her zaman empati yaparak karşıyı da düşünmeniz gerekir. Biz kendi haklarımızı savunmada görebileceğiniz en sert mücadeleyi veriyoruz. Bunu çok da ifade etmek istemiyoruz".

"Adil bir yarışta şampiyon olmak isteriz"

Mustafa Cengiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin düzgün ve eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Cengiz, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı çağrıda şunları ifade etti:

"Sadece Galatasaray için değil, ligdeki 18 takım için söylüyorum. Yayıncı kuruluş yaklaşık 20 kameradan aldığı görüntüleri kesintisiz ve ham bir şekilde VAR odasına gönderiyor. Orada VAR ve AVAR hakemlerine bu görüntü gelmiyor. Bir teknik ekibe geliyor. O teknik ekip bu görüntüye bakıyor ve sorun olan pozisyonla ilgili görüntüyü monitöre veriyor. Hakem şüpheleniyorsa veya uyarılıyorsa bakıyor. VAR, bizim göremediğimizi ve anlamadığımızı görmesi için var. Ben VAR'ın teknik elemanlarının arttırılmasını istiyorum. İstiyorum ki anında ortaya çıksın. Maç bittikten bir saat sonra gelen görüntüler bir işe yaramaz. Biz doğru, dürüst, adil ve fair play içindeki bir yarışta şampiyon olmak isteriz".