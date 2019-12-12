Kayıt
19:57 12 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

    TFF'den 'görüşme' açıklaması

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/101757/02/1017570205.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912121040826713-tffden-gorusme-aciklamasi/

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile görüşmesinin gizli olmadığını açıkladı.

    © DHA /
    Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz
    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Medyamızda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy ile MHK Başkanımız Zekeriya Alp'in de bulunmasıyla kendi işyerinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir toplantıymış gibi haberler yer almıştır. Sayın başkanımız, bazı yönetim kurulu üyeleri ile UEFA'da önemli bir görüşmede olduğu için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapılması uygun görülmüştür" denildi. 

    Açıklamada, TFF Başkanı'nın herkesle düzenli olarak görüştüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi: 

    "Bilinmelidir ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır. Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı oluşturmak için kullanılması üzüntü vericidir".

    Toplantının gizli olduğu yönündeki iddiaların Türk futboluna bir katkısının olmayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: 

    "Fenerbahçe Kulübünün değerli temsilcilerinin, başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Gizli bir toplantının İstanbul'un merkezinde, pek çok spor adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Bu görüşmeler telefonla da yüz yüze de devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır. Bu tür art niyetli yaklaşımların Türk futboluna herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kimle nerede görüştüğü ile değil Türk futbolunun değerini futbol ailesinin kurullarımıza güvenini artırmak, yapılan hataları minimuma indirmek için yaptığı çalışmalar ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir".

    Etiketler:
    Semih Özsoy, Ali Koç, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Binaya asılan poster üzerinde İklim Acil Durumu ve Greenpeace yazıları da yer aldı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yoldaki gösteriler, bazı sürücülerin paniklemesine yol açtı.
    AB Liderler Zirvesi binasında ‘yangınlı’ çevre protestosu
    Karikatür
    ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet