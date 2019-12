'Arda Turan, Beşiktaş'a daha yakın'

TRT Spor'da spikeri ve futbol yorumcusu Ersin Düzen, Süper Lig'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak Milliyet'ten Uğur Yapıcı'ya konuştu.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ı geleceği hakkında konuşan Ersin Düzen, "Arda Turan’ın hocanın elini öpmesi ve sonrasında hocanın sonrasında yaptığı açıklamalar buzların eridiğini gösteriyor. Galatasaray’a dönmesi konusunda pek emin değilim Arda’nın Galatasaray’a geri dönebileceğini düşünmüyorum. Arda eğer Başakşehir’den ayrılacaksa bana göre Galatasaray’a değil Beşiktaş’a daha yakın" dedi.

'Fatih Terim'i yadırgıyorum'

Fatih Terim'i eleştiren Düzen, şu görüşleri dile getirdi:

"Fatih Hoca her maçın ya da her yenilginin ardından bunu söylemeye başladı ama benim yadırgadığım bir şey var. İki sezon önce Tudor ile başlayan ve Fatih Hoca'nın göreve geldiği bir dönem vardı, eğer o dönemin benzeri olsaydı başka bir şey konuşmak mümkün olabilirdi. Ama sezon başında takımın başında olan, şampiyon olan ve transferleri yapan kendisi. Her türlü yetkiye sahipsiniz ama sürekli olarak bu söylemlerle kamuoyuna söylenmekte benim yadırgadığım bir durum açıkçası.

Hoca geçen sezon yaptığı gibi yine devre arası transferlerine güveniyor ama bu sezonun geçen sezon gibi olacağını zannetmiyorum. Eğer Fatih Hoca bugün de 8-9 puan olsun, 'Ben yine geriden gelirim' düşüncesine sahipse bence çok yanılıyor. Beşiktaş’ın Trabzonspor’un çok daha fazla mazereti olmasına rağmen, dertlerini anlatma fırsatı varken bir kez bile ünal Karaman’ın mazeret ürettiğini görmedim ya da Abdullah Avcı hep sabır istedi ve camiayı bir arada tutmaya çalıştı. Galatasaray’da takım ve yönetim bir başka Fatih Hoca bir başka gibi davranıyor, en büyük sıkıntı da bu. Yine de özeleştiri yaptığını hissediyorum ama Galatasaray bu şekilde devam ederse mesajlarını ocak ayı için değil sezon sonu için vermeye başlar."