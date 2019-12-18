Tuzlasporlu Çıra Fatih Terim'den özür diledi

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Ardından Tuzlasporlu futbolcusu Gökhan Çıra, Fatih Terim ve Fernando Muslera’ya tepki göstermişti.

Galatasaray alt yapısından yetiştiğini ve sarı-kırmızılı takıma karşı bir cephe aldığını belirten Çıra, olaylardan 20 saat sonra özür diledi:

"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih Hoca'dan ve Ultraslan'dan özür dilerim."