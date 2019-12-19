Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı

Siyah-beyazlı kulübün Twitter’daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Serie A’nın 17. haftasının açılış maçı olan Sampdoria-Juventus mücadelesine ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi.
Superhuman @Cristiano Ronaldo hangs up in the air and scores a header goal for Juventus vs Sampdoria.pic.twitter.com/d7d0Vldr32— Borak Bola (@borakbola) December 19, 2019
Kulüp açıklamasında, Juventus'a maçta galibiyeti getiren golü 45. dakikada müthiş bir kafa vuruşuyla atan Ronaldo'ya, "O bir kuş muydu? Yoksa bir uçak mı? Hayır. O, Cristiano" başlığıyla ayrı bir yer ayrıldı.
Is it a bird? Is it a plane? No... it is @CRISTIANO! 🔥#SampJuve pic.twitter.com/Fb0iSaMp1o— JuventusFC (@juventusfc) December 18, 2019
Açıklamada, 34 yaşındaki Ronaldo’nun kafa golü "çılgın bir vuruş" olarak tanımlanırken, Portekizli golcünün kafasının topla buluştuğu anda yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikte asılı kaldığı belirtildi.
Thank me later pic.twitter.com/H1ghJCiBsF— Vertigo Jnr (@VertigoJnr) December 18, 2019
‘Tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı’
Sampdoria maçında attığı golle Juventus kariyerindeki 11. kafa golüne imzasını koyan Ronaldo için "Hedeflerine ulaşmak için tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı" ifadesi kullanıldı.
Sempre più in alto. Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare#SampJuve #FinoAllaFine@juventusfc @Cristiano pic.twitter.com/WmpXrujkfN— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 18, 2019
‘Kendini Michael Jordan’a benzetti’
Cristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD’li basketbolcu Michael Jordan’a benzetti.
CR7 AIR JORDAN!!✈️😅#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/rXvhu08qIs— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 18, 2019
Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid takımının formasını giydiği 2017-2018 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, şu anki takımı Juventus’a 2.27 metreden röveşata vuruşla golü atarak, tarihe geçmişti.
Sosyal medyada gündem oldu
Söz konusu golle birçok kişiyi hayran bırakan yıldız futbolcu, sosyal medyada da gündem oldu.
Bir twitter kullancısı, “Bazı insanlar hala Ronaldo’nun insan olduğunu düşünüyor” diye yazarken başka biri, “ O bir uzaylı” yorumunu yaptı.
some people still think Ronaldo is human.... smh— Someone's son😌 (@_oluwatobiiiii) December 18, 2019
He is an alien— Bobby King 😉 (@SirBobbyKing) December 18, 2019
The lyricist adındaki kullanıcı ise, " Çocuklarıma 'Bu süpermendır' diyeceğim. Evet ve pelerin de giymiyor" ifadelerini kullandı.
I WILL TELL MY CHILD THIS IS SUPERMAN.— The lyricist (@saaoseun) December 19, 2019
YEAH AND HE DOESN'T WEAR CAPE
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