Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı

Siyah-beyazlı kulübün Twitter’daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Serie A’nın 17. haftasının açılış maçı olan Sampdoria-Juventus mücadelesine ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi.

Superhuman @Cristiano Ronaldo hangs up in the air and scores a header goal for Juventus vs Sampdoria.pic.twitter.com/d7d0Vldr32 — Borak Bola (@borakbola) December 19, 2019

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Kulüp açıklamasında, Juventus'a maçta galibiyeti getiren golü 45. dakikada müthiş bir kafa vuruşuyla atan Ronaldo'ya, "O bir kuş muydu? Yoksa bir uçak mı? Hayır. O, Cristiano" başlığıyla ayrı bir yer ayrıldı.

​Açıklamada, 34 yaşındaki Ronaldo’nun kafa golü "çılgın bir vuruş" olarak tanımlanırken, Portekizli golcünün kafasının topla buluştuğu anda yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikte asılı kaldığı belirtildi.

Thank me later pic.twitter.com/H1ghJCiBsF — Vertigo Jnr (@VertigoJnr) December 18, 2019

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‘Tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı’

Sampdoria maçında attığı golle Juventus kariyerindeki 11. kafa golüne imzasını koyan Ronaldo için "Hedeflerine ulaşmak için tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı" ifadesi kullanıldı.

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‘Kendini Michael Jordan’a benzetti’

Cristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD’li basketbolcu Michael Jordan’a benzetti.

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Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid takımının formasını giydiği 2017-2018 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, şu anki takımı Juventus’a 2.27 metreden röveşata vuruşla golü atarak, tarihe geçmişti.

Sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu golle birçok kişiyi hayran bırakan yıldız futbolcu, sosyal medyada da gündem oldu.

Bir twitter kullancısı, “Bazı insanlar hala Ronaldo’nun insan olduğunu düşünüyor” diye yazarken başka biri, “ O bir uzaylı” yorumunu yaptı.

some people still think Ronaldo is human.... smh — Someone's son😌 (@_oluwatobiiiii) December 18, 2019

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He is an alien — Bobby King 😉 (@SirBobbyKing) December 18, 2019

​The lyricist adındaki kullanıcı ise, " Çocuklarıma 'Bu süpermendır' diyeceğim. Evet ve pelerin de giymiyor" ifadelerini kullandı.

I WILL TELL MY CHILD THIS IS SUPERMAN.

YEAH AND HE DOESN'T WEAR CAPE — The lyricist (@saaoseun) December 19, 2019

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