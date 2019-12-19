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    Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı

    Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı

    © REUTERS / JENNIFER LORENZINI
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    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, dün akşamki Sampdoria maçında Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun attığı kafa golü sırasında yerden 2 metre 56 santimetre yükseldiğini açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulübün Twitter’daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Serie A’nın 17. haftasının açılış maçı olan Sampdoria-Juventus mücadelesine ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi.

    Kulüp açıklamasında, Juventus'a maçta galibiyeti getiren golü 45. dakikada müthiş bir kafa vuruşuyla atan Ronaldo'ya, "O bir kuş muydu? Yoksa bir uçak mı? Hayır. O, Cristiano" başlığıyla ayrı bir yer ayrıldı.

    ​Açıklamada, 34 yaşındaki Ronaldo’nun kafa golü "çılgın bir vuruş" olarak tanımlanırken, Portekizli golcünün kafasının topla buluştuğu anda yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikte asılı kaldığı belirtildi.

    ‘Tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı’

    Sampdoria maçında attığı golle Juventus kariyerindeki 11. kafa golüne imzasını koyan Ronaldo için "Hedeflerine ulaşmak için tam anlamıyla büyük yüksekliklere ulaştı" ifadesi kullanıldı.

    ‘Kendini Michael Jordan’a benzetti’

    Cristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD’li basketbolcu Michael Jordan’a benzetti.

    Ronaldo, İspanya'nın Real Madrid takımının formasını giydiği 2017-2018 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, şu anki takımı Juventus’a 2.27 metreden röveşata vuruşla golü atarak, tarihe geçmişti.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Söz konusu golle birçok kişiyi hayran bırakan yıldız futbolcu, sosyal medyada da gündem oldu.

    Bir twitter kullancısı, “Bazı insanlar hala Ronaldo’nun insan olduğunu düşünüyor” diye yazarken başka biri, “ O bir uzaylı” yorumunu yaptı.

    ​The lyricist adındaki kullanıcı ise, " Çocuklarıma 'Bu süpermendır' diyeceğim. Evet ve pelerin de giymiyor" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    Michael Jordan, Real Madrid, ABD, Sampdoria Futbol Takımı, Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi, İtalya
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