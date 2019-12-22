Kayıt
02:18 22 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fatih Terim

    Fatih Terim: Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz

    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104032/90/1040329003.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912221040889501-fatih-terim-ben-dahil-hepimiz-bu-gidisatin-bedelini-odeyecegiz/

    Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe’nin Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz” dedi.

    Fatih Terim
    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
    Fatih Terim: Kabahati kendimde ararım, bu takımı yöneten benim, ama pes edecek değilim
    Maçı ve gidişatı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Hayal kırklığı yaşıyorum, sınav verdiğimiz kesin. Diyecek tek bir şey var o da sabır. Yapacak çok şey var, aldığımız hasarın herkes kendine düşen payının bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek. Maça baktığımızda 5. dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Her türlü pozisyona girdik. Çok tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan şutumuz çok az. Göztepe’yi tebrik ediyorum. Bunun altından çok çalışarak kalkmaya çalışacağız” dedi.

    Terim, bir basın mensubunun başarısızlıkla alakalı sorusuna, “Benim bugün nerede kalmıştık diye attığım tweetimin 2. yılı. Yani her altı aya bir kupa düşmüş. Ben düzgün, doğru, yapıcı ve hakikaten katkıda bulunan bir eleştiriye hep kulak verdim. Ne zaman kasıtlı bir eleştiri görsem kimseden çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Şu bir gerçek ki futbolda dün yok. Bütün kupaları alsanız da büyük takımda çalışıyorsanız ‘pardon’ demek yok. Çok üzülüyorum tabi ama böyle bir hakkımız yok. Bizim ülkeye mahsus olarak yükseldikçe düşmanınız da o kadar artıyor. Çekemeyenler, yerinizde gözü olanlar, biz niye olamıyoruz diyenler, merhaba demedi diye bile bazen karşınızdaki sizin için kuyu kazan biri olabiliyor. Eleştirilerin seviyesi doğru olursa bundan faydalanmaya çalışırım. ‘Ben de bu kadar kazanmışım’ diyecek bir adam değilim. Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece. Umarım düşüncelerimizi planlarımızı uygulayabiliriz” şeklinde yanıt verdi.

    'Gerekirse 5-1 yenilelim 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu?'

    Terim, Emre Mor’un grip olduğu için idmanlara çıkamadığını ve kadroya almadığını söyleyerek, ”Galatasaray eksik olmamalı, bugün çıkan kadro çok eksik bir kadro mu? Başka konuları irdeleyelim. Bugün kaç dakika oynadık ya da kaç dakika oynanmadı? Oyun bu kadar durur mu arkadaş? Gerekirse 5-1 yenilelim 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Oynayana dur demeyin. Bugün top oyunda kaç dakika kaldı? Bir seminerde bir maçın en az 40-45 dakika oynanmadığı anlatmıştım. Genel maçlar için söylüyorum, sadece bizim maçlar için değil. Kendini atanlar var, olmayan bir yerini vurulmuş gibi tutanlar var” ifadelerini kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
    Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
    Karikatür
    ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet