Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.

BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK! pic.twitter.com/tujt4A2brD — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2019

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