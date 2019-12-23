Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, futbolcularına iPhone Pro Max aldı

Deportivo Alaves karşılaşmasının ardından soyunma odasına indiği belirtilen Bartomeu, futbolculara yılbaşı hediyesi verdi.

Bartomeu, her oyuncuya değeri 1700 euro olan kişileştirilmiş iPhone Pro Max hediye etti. Hediye edilen telefonların arkasında oyuncunun ismi, numarası ve Barcelona kulübünün ambleminin çizildiği belirtildi.

President Bartomeu has surprised the players in the dressing room after yesterday's win over Alavés. He gave away an 'iPhone 11', a phone that's valued at 1700 euros, to every player as a Christmas present. Each phone is personalised with the player's name on the back. [as] pic.twitter.com/PF4tQrBrvI — barcacentre (@barcacentre) December 22, 2019

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Bununla kalmayan Bartomeu, takımın diğer personeline 600 euro değerinde IPad Pro'nun son modelini hediye etti.