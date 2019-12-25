Wesley Sneijder'in jübilesine çağırdığı isimler belli oldu

Galatasaray'da 3.5 yıl forma giyen ve sarı kırmızılılarla büyük başarılara imza atan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, jübile yapmaya hazırlanıyor. Sneijder'in jübilesine Türkiye'den gidecek isimler de belli oldu.

Kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa formaları giyen Wesley Sneijder, sezon başında sona erdirdiğini açıkladığı kariyerine jübile maçıyla veda edecek.

Hollanda basınında yer alan haberde; milli takıma Peru ile oynanan hazırlık maçıyla veda eden Sneijder'in, 3 Haziran 2020'de jübile için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Hollandalı yıldız, doğduğu şehir olan Utrecht'te yapacağı organizasyona Galatasaray'dayken birlikte forma giydiği Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı da davet etti.