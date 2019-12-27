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    Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebrates after scoring 3-0 during the UEFA Champions League round of 16 second-leg football match Juventus vs Atletico Madrid on March 12, 2019 at the Juventus stadium in Turin.

    Ronaldo, Euro 2016 zaferini anlattı: Ağlamaktan susuz kaldım, bir bardak şampanya içtim, hemen kafayı buldum

    © AFP 2019 / Marco BERTORELLO
    Spor
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    Portekiz milli takımıyla kazandığı Euro 2016 şampiyonluğunu 'kariyerinin en büyük başarısı' olarak niteleyen Cristiano Ronaldo "Maç sırasında o kadar ağladım ki, susuz kaldım. Maç bittiğinde, kutlamalar sırasında bir bardak şampanya içtim ve hemen kafayı buldum. Ben asla içmem, ama o gün öyle özeldi ki" dedi.

    Babasını alkolizmden kaybeden ve alkol kullanmadığını söyleyen, ancak şampiyonluk kutlamaları dahil çeşitli vesilelerle içerken görüntülenen Cristiano Ronaldo'nun 'bir bardak şampanyayla' ilgili sözleri gündem oldu.

    18 aydır Juventus formasını terleten 34 yaşındaki futbol yıldızı, internetten spor yayıncılığı yapan DAZN'ye röportaj verdi.

    Konu Portekiz milli takımıyla kazandığı Euro 2016 şampiyonluğuna geldiğinde "Kariyerimin en önemli kupası" diyen Ronaldo, şöyle devam etti:

    "Güldüm, ağladım, biraz sarhoş oldum. Maç sırasında o kadar ağladım ki, susuz kaldım, kurudum. Maç bittiğinde, kutlamalar sırasında bir bardak şampanya içtim ve hemen kafayı buldum. Ben asla içmem ama o gün öyle özeldi ki."

    Euro 2016 finalinde Fransa ile karşılaşan Portekiz'in yıldızı, maçın başında sakatlandığı halde oynamak için direnmiş, 25. dakikada hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıkmış, ardından kenardan teknik direktör gibi taktikler de vererek heyecanla maçı takip etmiş, uzatmalarda atılan golle Portekiz'in 1-0 galip gelmesiyle çılgınca sevinmişti. 

    'Olumsuz yanım yok'

    ABD'de 2009 yılında bir gece kulübünde tanıştığı Kathyrn Mayorga'ya otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan yargı sürecini savuşturmasının ardından halkla ilişkiler atağına kalkan Ronaldo, olumlu ve olumsuz yanlarını söylemesi istenildiğinde şu yanıtı verdi:

    "Zekiyim. Olumsuz yan? Bende yok, ben hep bir profesyonel oldum."

    Ünlü golcü, kendi etrafında döndükten sonra sırtını taraftara verip 'Si' (Evet) diye bağırarak kutlama yapmasının sırrı sorulduğunda şu karşılığı verdi:

    "'Si' diye bağırmaya Real Madrid'de başladım. Neden bilmiyorum, çok doğal geldi. En iyi şeyler, doğal şekilde gelir."

    'En önemlisi fit olmak'

    Kariyerinde bugün geldiği noktadaki odak ve motivasyonlarının sorulması üzerine hala çok eğlendiğini belirten Ronaldo, "Yapmayı sevdiğim şey bu, futbol oynamak ve düzeyimi korumak. Fit olmayı seviyorum, en önemlisi bu ve eğlenmeyi de... Kendi içimde tam ve mutlu bir kişiyim" dedi. 

    'Tarihe geçeceğimi biliyorum'

    İnsanlar tarafından eleştirilmesinin bu işin bir parçası olduğunu, eleştiriler karşısında futbolcuların olumlu duruş sergilemeleri gerektiğini, kendisi için bunun sorun oluşturmadığını dile getiren Ronaldo, şu vurguyu yaptı:

    "Ben ne olduğumu biliyorum, ne yapacağımı biliyorum ve sonunda, tarihe geçecek şekilde 'bravo' diyeceklerini biliyorum."

    'Buffon beni kutladı'

    Real Madrid formasını giydiği 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında şimdiki takımı Juventus'a 2.27 metreden röveşatayla attığı golü "Muhteşem bir takıma karşı güzel bir stadyumda atılan çok özel bir goldü. Onlar da alkışladılar ve bu çok özeldi" diye anan Ronaldo, Juventus'la özdeşleşen kaleci Gianluigi Buffon'un o golün ardından kendisine iltifat ve kutlamada bulunduğunun altını çizdi. 

    Artık takım arkadaşı olduğu 41 yaşındaki efsane kaleciden "Her zaman rahat, cömert, harika bir insan, başkalarına yardım ediyor, sizi her gün şaşırtıyor" diye söz eden Ronado, kulübü övmeyi de ihmal etmedi: 

    "Juve hakkındaki her şeyi seviyorum: Kulübün harika bir kültürü var, en iyi İtalyan kulüp, arkamda harika bir hikâye var, burada olmaktan mutluyum, Juve'yle birçok kupa kazanmak istiyorum, buranın kültürünü seviyorum, ancak yalnızca Juve'nin değil, genel olarak İtalyan kültüründen bahsediyorum."

    Etiketler:
    şampanya, Real Madrid, Juventus, Euro 2016, Cristiano Ronaldo, Portekiz milli futbol takımı, İtalya
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