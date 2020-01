MHK: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan penaltı pozisyonunda hakemlerle hemfikir değiliz

Merkez Hekem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ilk yarının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zekeriya Alp sözlerine "Bizim basın toplantısı yapmama kararımız farklı bir algı oluşturdu. Bugün bir arada olmanın faydalı olacağını düşündük. Sayın Nihat Özdemir başkanlığında oluşan TFF'de 4 Temmuz tarihinde MHK'ye atandık. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Hakem camiasına hizmet etmiş kurul arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. 6 ay gibi bir sürede görülmeyen birçok işe imza attık. Bunları paylaşmak istiyorum" diyerek başladı.

Kısa sürede etkili işler yaptıklarını söyleyen Zekeriya Alp "Uilenberg ile anlaşma yaptık. Önemli isimlerle eğitim kadromuzu güçlendirdik. Eğitim kadromuzdaki arkadaşlarımızla birlikte bireysel koçlar adadık. Maç izleme çalışmaları hakemlere ciddi bir katkı sağladı. Genç hakemlerin takibini sağladık. VAR sisteminin ikinci yılında çok önemli bir proje gerçekleştirdik. Hakemlerin tamamını taradık. 10 VAR ve 3 AVAR hakemi daha ligin ikinci yarısında görev yapabilecek duruma getirdik. Oyun kuralları konusunda güncel kalmaları için hakem ve gözlemcilere testler gönderiyoruz. Online olarak cevap alıyoruz, eksikleri gideriyoruz. Bu çalışmayı getiren Oğuz Sarvan'a teşekkür etmek istiyoruz. Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız" dedi.

'VAR, Türkiye'de harika kullanılıyor’

VAR'ın Türkiye'de iyi kullanıldığını söyleyen Zekeriya Alp "VAR ile iki yılda iyi noktaya geldik. Avrupa'da VAR ile ilgili tartışmalar sürerken, biz oldukça iyi noktaya geldik. İlk yarı VAR'da 738 pozisyon incelenmiş. Bu yıl 881 inceleme gerçekleşirken 143 azalma gerçekleşmiş. 70 olan kontrol sayısı 43'e indi. VAR'a başvurmada UEFA standartlarına indik. Geçen yıl 23, bu sezon 4 karar değişti. Hakemler sistemi daha iyi kullandı. 93 olan toplam müdahale sayısı 69'a düştü. Doğru VAR kullanımı konusunda sıkıntı yok ama oyunun soğumasını engelleyemedik." ifadelerini kullandı.

Zorlu'daki görüşmeyi anlattı

Fenerbahçe'nin iddiasına yanıt

Fenerbahçe ile Zorlu Center'da yapılan görüşme hakkında konuşan Zekeriya Alp "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in daveti ile Ali Koç ve Semih Özsoy gerçekleşen görüşmede bulunmamın nedeni, yazılı ve görsel basında çıkan haberler, Fenerbahçe maçındaki hakemlerin bir sonraki hafta verilmemesi gibi konulardı. Alanyaspor maçıyla ilgili kendi aramızda görüştük ve kural hatası olmadığını söyledik. Gazeteci arkadaş aradı, Fenerbahçe başvuru yapmamıştı ve ben de görüşümü söyledim. IFAB'ın konuya bakışı soruldu. Elimde IFAB'dan gelen mailini Türkçesi ve İngilizcesi vardı. IFAB'dan gelen görüşü okudum ve kural olmadığını açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsaoy'a anlattım. 43 hakem var, her hafta her hakeme görev veremeyiz. Bir hakeme her hafta maç veremeyiz. İyi maç yöneten arkadaşa ödül olarak bir sonraki hafta maç veriyoruz. Atama sistemini Fenerbahçe'ye anlattım. VAR'da görev verdiğimizi söyledik. Konu bundan ibarettir. Ali Koç bu konuşmamın ardından 'İkna oldum, teşekkür ederim' dedi. MHK Başkanı olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanı ile görüşürüm. Fenerbahçe'ye her kulübe eşit olduğumuzu söyledim. Toplantının yeri tartışılabilir ama adaletin yeri olmaz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin "Kazandığımız maçlardan sonra hakemlere görev verilmiyor" iddiasını yanıtlayan Zekeriya Alp "Fenerbahçe - Gaziantep maçında hakem yanlış bir penaltı verdiği için bir sonraki hafta dinlendirildi. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı. Abdülkadir Bitigen. Maçı Fenerbahçe kazanıyor ama Bitigen'in notu çok düşük. Ertesi hafta dinlendirdik. Ali Şansalan, Fenerbahçe - Konyaspor maçında çok iyi not almış. Ertesi hafta yine görev vermişiz. Yani bu hakemlere maç veriyoruz. Kayserispor - Fenerbahçe. Arda Kardeşler yönetti. Ertesi hafta yine maç vermişiz. Yani Fenerbahçe yenildikten sonra görev alınan tek maç bu" ifadelerini kullandı.

‘Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemleriyle görüştük’

Zekeriya Alp ayrıca "Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Tarık Ongun dışında hakemleri çağırdık ve pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam. Fenerbahçe - Beşiktaş maçına 4-5 hafta önce Halil Umut Meler'i vermeyi düşündük. Halil Umut Meler o maça hazırlandı. Bir hafta evvel iki takımın yenilgisi ve kamuoyunda yer etmesinden dolayı hakem değişikliğine gittik. Cüneyt Çakır ve ekibini verelim, sıkıntı içerisinde olan iki takımın maçını daha rahat yönetmesini istedik. Genç hakem Halil Umut Meler'in zor durumdakalmasını istemedik" açıklamasını yaptı.

‘Serdar-Vıda'nın pozisyonları penaltı’

‘Bundan sonra penaltılar incelenecek’

Ceza sahası içerisinde savunmacıların, forvetleri çekmesi ve bu pozisyonlara penaltı verilmemesi hakkında soru üzerine Oğuz Sarvan "UEFA'nın bütün hakemlere verdiği seminerlerde 'Ucuz penaltı' olmasın talimatı var. Özellikle bu itme konularında, bunun şiddeti bir yerde yazmadığı için geniş bir aralık var. Aynı şey yurt dışında da var. Serdar Aziz - Domagoj Vida pozisyonunun VAR konuşmasını sorduk, standart bir konuşma olmuş. Hakemlerle, karar hakkında hem fikir değiliz ama bir art niyet yok" dedi.

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan "Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık bir şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli diye bir talimat var. Eğer kaleci abartılı bir şekilde çıkmıyorsa talimata göre tekrar edilmeyebiliyor. Süper Lig'de ilk yarı kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren ve ettirmeyen hakemlerimiz UEFA talimatlarına göre doğru karar verdi. Ancak VAR varken, bu tartışmalara izin vermemek adına ikinci yarıdan itibaren VAR hakemlerinin bunu kontrol etmesine karar verdik. Hakemin VAR'a gitmesi için bir takım prosedürler var. Ancak VAR hakemi çağırırsa hakem gidebilir. VAR hakemi çağırdığında hiçbir hakem gitmemezlik yapamaz" açıklamasını yaptı.

VAR kayıtlarının açıklanması talebine yanıt

Oğuz Sarvan, VAR kayıtlarının açıklanması yönündeki isteklerle ilgili de konuşurken "VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydının olduğu nasıl bir manipülasyon yapılabilir bu da sizin takdiriniz. VAR'a ben de soğuk bakıyordum ama Dünya Kupası'ndan sonra fikrim değişti. Ancak VAR olmasaydı daha iyi olabilirdi. VAR olmasaydı, bu kadar hakem konuşulmazdı. Hakem konusunda homojen olamıyoruz. Her maça her hakemi veremiyoruz. Biliyorsunuz bazı maçlar daha zor, baskı oluyor. Tecrübeli hakemlerimiz var. Elimizdeki hakem sayısı VAR için yetersiz" dedi.