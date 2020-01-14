Radamel Falcao için Barcelona iddiası

Galatasaray’ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra golleriyle geri dönen Radamel Falcao ile ilgili İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Barcelona’da Luis Suarez’in sakatlanarak 4 ay sahalardan uzak kalmasından sonra gözler yeni forvet adayına çevrildi.

İspanya medyası Barça’nın Suarez’e alternatif olabilecek forvetleri sıraladı. Bu isimler arasında Radamel Falcao da yer aldı.

Uruguaylı golcünün yokluğunu doldurabilecek isimler arasında; Olivier Giroud, Edinson Cavani ve Radamel Falcao gösterildi.

Katalan ekibinin şu anda acil duruma geçtiği ve hemen forvete alternatif aradığı kaydedildi.