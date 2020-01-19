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01:55 19 Ocak 2020
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    Ali Koç

    Ali Koç'tan takım harcama limiti açıklaması

    © Fotoğraf : DHA
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz arttı, transfer yapabiliriz durumu halen söz konusu değil" dedi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Takımın doğru yolda ilerlediğini dile getiren Koç, bugün zaman zaman iyi ve zaman zaman kötü oynadıklarını belirtti.

    TFF'nin kararının kendilerine dün gece tebliğ edildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

    "Cuma günü bir saatlik bir sunum yaptık. Aslında değerlendirilen konular geçen cuma günü işlenmişti. Tam karar çıkmamıştı ama 1 hafta beklediler. Bizim başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Ama daha da enteresanı geçmişte almış olduğumuz hak, bugün belirlenen bir limit var bizimle ilgili bir rakam ve o rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip ama eski hesaplamadan başka şeyleri eksilttiler. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gazetelerde yazdığı gibi limitimiz arttı, transfer yapabiliriz durumu halen söz konusu değil. Bize olan karşı olan tavrı ve tutumu anlamakta zorluk çekiyorum."

    Damien Comolli
    © Fotoğraf : DHA
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    Lisans Kurulu'nun zor bir görev üstlendiğini anlatan Koç, "Onlar da mevcut talimatnamenin yanlışlar olduğunu bilmelerine rağmen yorum yapamıyor. Talimatnameyi olduğu gibi değerlendirmek durumundalar. Ancak bizim yaptığımız başvuruların uluslararası muhasebe kurallarına göre kabul edilememesi için hiç bir neden yok. İki ayrı bankayla ve münferit yaptığımız anlaşmalar var. Dolayısıyla acilen tahkime gideceğiz. Son durağımız tahkim ama gözün üzerinde kaş var intibasını görüyoruz. Niye bu kadar güçlükle yaklaşıyorlar, anlamakta zorlanıyoruz. Başvurumuz kabul edilseydi, bugün 40-50 milyon liralık bir harcama limitimiz olacaktı. Kesinlikle bize göre kabul edilmesi gereken kısım kabul edilmedi. Rakamımız arttı ama ne hikmetse daha önceki haklar tekrar hesaplanarak oradan düşürmeye gidildi. Anlayamıyoruz ve anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Spor Kulubü logosu
    © Fotoğraf : Fenerbahçe
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    Ali Koç, bundan sonra izleyecekleri yolla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

    "Belki kalabalık olan mevkideki 2-3 kişiyi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız. Bütçem 3-4 milyon inecek. İhtiyacım olan sol beke 1 transfer yapacağım. 1-3 milyon total bütçede indirim sağlamış olacağız. İhtiyacımız olan mevkiye oyuncu transfer etmiş olacağız. Diğer yerlerden de tasarrufa gitme imkanı sağlamış olacağız. Ama bu şekilde baktığımız zaman bize hiçbir şekilde manevra alanı verilmiyor. İnşallah tahkimde hak yerini bulur. Bu konu adli bir gözle ele alındığı takdirde bizim hakkımızın verilmesini ümit ediyoruz."

    Koç, "Bu saat itibarıyla transfer yapılabiliyor mu?" şeklindeki sorusuya, "Hayır yapılamıyor" diye yanıt verdi.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Limit, Harcama, Ali Koç, Fenerbahçe
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