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16:25 21 Ocak 2020
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    Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Biz paraları böyle batırdık

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    Spor
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAB Gıda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında 2-3 isimle görüştüklerini söylerken, yeni felsefelerinin altyapı olduğunu vurguladı. Külüplerin futboldan başka bir iş yapmaması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Bizde 2.3 milyon euro alan oyuncu bugünlerde 150 bin euro'ya oynuyor. Biz paraları böyle batırdık" dedi.

    Trabzonspor Kulübü ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu belirtilirken, alınan her Trabzonspor menüsünden bordo-mavili kulübe net yüzde 7'lik bir pay verileceği açıklandı. 

    Sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim felsefelerinin alt yapı üzerine kurulu olduğunu söyledi.

    Ağaoğlu, "Geldiğimiz zamanda bunu açık ve net ifade ettik. 3-5 sene bize sabredilmesini özellikle rica ettik. İçinde bulunduğumuz şartlar bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza bir ölçüde engel oldu. Yarışın içerisindeyiz. Yarışın içerisinde olduğunuzda tamamen alt yapı oyuncularından kurulu oyuncularla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Yapı kırılgan, yaş genç" dedi.

    Bir anlayışı değiştirmeye başladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "20 yaşındaki bir oyuncunun bir genç olmadığını gösterdik. Bunu hep söylüyorum. 17 yaşındaki Felix (Joao), Esposito (Sebastiano), kendi takımlarında üst düzey takımlarda forma giyiyorsa genç oyuncu kavramı 16-17 yaşlara çekildi. Genç Serkan'ı, Rahim'i ve maçlar içerisinde skor müsade etitğinde diğer gençleri de sahaya sürerek tecrübe kazanmaları, aynı zamanda bu gençlerden ileriye dönük olarak maddi anlamda Trabzonspor'un faydalanması bizim en önemli hedefimiz" diye konuştu.

    'Futbol takımı futbolcu alıp satarken kazanır, biz yıllarca kaybetmişiz'

    Bir futbol takımının futbol dışı işlerle fazla uğraşmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

    © AA /
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    "Futbol takımı gayrimenkul, enerji, tekstil işine girmemeli. Futbol takımı futbolcu alıp satarken kazanır. Biz yıllarca futbolcu alırken ve satarken para kaybetmişiz. Trabzonspor'un ekonomisi 4 bilinmeyenli denklem değil. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan veya tasarruf yapan kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 milyon euro +2+1 yuvarlak 20 milyon euro'ya satıldı. Bu ülkenin alt yapısından yetişip yurtdışına rekor ücretle satılan ilk ve tek oyuncu. Bunu bir kenara koyalım. Abdülkadir Ömür, geçen sene 23 milyon euro açılışla teklif gelen bir diğer alt yapı oyuncumuz. Uğurcan Çakır'a 20 milyon euro teklif aldık. Alt yapının da bir maliyeti var ama benim yetiştirdiğim oyuncuların piyasa değeri 60-70 milyon euro'yu buluyor. Bunun içine Serkan'ı, Rahim'i, Abdulkadir Parmak'ı bunları da dahil edersek arkadan gelen Kerem Baykuş olsun, Cafer Tosun olsun, Sefa Kınalı'yı ki onu söylemezsem sitem ediyor. Bir kulübün değeri bunlardır. Bunları oynatıp verim alıp pazarladığınızda para kazanırsınız. Oynatmadığınız, oynatamadığınız bir oyuncuya 3 milyon euro bonservis, 2.5 milyon euro maaş bonservis verirseniz çok net para kaybedersiniz. Trabzonspor'un 2 sene ve daha önceki sürecini eleştiriyorum. 30-32 yaşındaki bir stopere bir yıllık kiralık olarak 2.3 milyon euro para ödemiş bir kulübüz. O stoper şu anda Kıbrıs Rum Kesimi'nde 150 bin euro'ya oynuyor. Biz paraları böyle batırdık. Bu girdaptan böyle çıkacağız. Şu anda bunun Türkiye'deki tek örneği Trabzonspor."

    Etiketler:
    Futbolcu, maaş, bonservis, Türkiye, Transfer, Futbol, Spor, Sponsorluk, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor
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