Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Biz paraları böyle batırdık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TAB Gıda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında 2-3 isimle görüştüklerini söylerken, yeni felsefelerinin altyapı olduğunu vurguladı. Külüplerin futboldan başka bir iş yapmaması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Bizde 2.3 milyon euro alan oyuncu bugünlerde 150 bin euro'ya oynuyor. Biz paraları böyle batırdık" dedi.

Trabzonspor Kulübü ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu belirtilirken, alınan her Trabzonspor menüsünden bordo-mavili kulübe net yüzde 7'lik bir pay verileceği açıklandı.

Sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim felsefelerinin alt yapı üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, "Geldiğimiz zamanda bunu açık ve net ifade ettik. 3-5 sene bize sabredilmesini özellikle rica ettik. İçinde bulunduğumuz şartlar bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza bir ölçüde engel oldu. Yarışın içerisindeyiz. Yarışın içerisinde olduğunuzda tamamen alt yapı oyuncularından kurulu oyuncularla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Yapı kırılgan, yaş genç" dedi.

Bir anlayışı değiştirmeye başladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "20 yaşındaki bir oyuncunun bir genç olmadığını gösterdik. Bunu hep söylüyorum. 17 yaşındaki Felix (Joao), Esposito (Sebastiano), kendi takımlarında üst düzey takımlarda forma giyiyorsa genç oyuncu kavramı 16-17 yaşlara çekildi. Genç Serkan'ı, Rahim'i ve maçlar içerisinde skor müsade etitğinde diğer gençleri de sahaya sürerek tecrübe kazanmaları, aynı zamanda bu gençlerden ileriye dönük olarak maddi anlamda Trabzonspor'un faydalanması bizim en önemli hedefimiz" diye konuştu.

'Futbol takımı futbolcu alıp satarken kazanır, biz yıllarca kaybetmişiz'

Bir futbol takımının futbol dışı işlerle fazla uğraşmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti: