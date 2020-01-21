Fenerbahçeli Muric PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muric, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki 'bilinçli sarı kart görmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.