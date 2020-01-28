Milan, Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, taraftarı olan ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın anısına bu akşamki maça siyah kol bandıyla çıkacak. Ayrıca İtalya'da profesyonel basketbol liglerinde bu haftaki maçlarda Bryant'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Kaliforniya'da 26 Ocak Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın ölümü, 6 ile 13 yaşları arasındaki çocukluk döneminin geçtiği İtalya'da yankı bulmaya devam ediyor.

Bryant’ın taraftarı olduğu Milan Kulübü, İtalya Lig Birliği'ne (Lega) başvurarak, bu akşam Torino ile sahasında yapacağı İtalya Kupası çeyrek final maçı öncesi, Bryant’ın anısına, futbolcularının maça siyah kol bandıyla çıkması için izin istedi.

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

​Kırmızı-siyahlı kulüp, gereken izinleri aldığını sosyal medya hesaplarından duyururken, "Serie A yönetimiyle varılan anlaşma çerçevesinde, Milan bu akşam, Kobe Bryant ve kızı Gianna ile beraber trajik helikopter kazasında ölen 7 kişinin anısına siyah kol bandı takacak. San Siro Stadı’nda maç başlamadan önce birkaç dakika anma gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Maç öncesinde Bryant’ın fotoğraflarının stattaki dev ekranlara yansıtılacağı belirtilirken, kırmızı-siyahlı taraftarların da ünlü basketbolcunun forma numarası olması sebebiyle karşılaşmanın 24. dakikasında, Bryant'ı alkışlarla anmaya hazırlandığı kaydedildi.

Basketbol maçlarında saygı duruşu

İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci de ABD'nin CNN kanalına verdiği demeçte, Kobe Bryant ve kızının ölümü dolayısıyla şok geçirdiklerini belirterek, kendisini anmaya yönelik küçük bir jest yapacaklarını söyledi.

Petrucci, bir hafta boyunca basketbolda profesyonel düzeyde bütün maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bu arada, Kobe Bryant’ın isminin daha önce İtalya’da yaşadığı kentlerden biri olan Reggio Emilia’da bir meydana verileceği açıklandı.

Reggio Emilia Belediye Başkanı Luca Vecchi, Bryant’ın baskete olan sevgisinin kentlerinde başladığını belirterek, "O, burada, bu şehrin sahalarında bizden biriydi, kendinden yaşça büyüklerle okul arkadaşlarıyla maçlar yaptı. O burayı evi olarak anıyordu. Huzur içinde uyu Kobe, Reggio Emilia seni unutmayacak" ifadelerini kullandı.