Ali Koç: Fenerbahçe’nin üzerinde oyunlar oynanıyor, bu olay sosyal, toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya geldi

Sert ifadeler kullanan Ali Koç, çifte standart vurgusu yaparken penaltı bekledikleri pozisyonlarla ilgili konuştu. 'Yeniden yapılandırma' ve 'Harcama limiti' gibi konulara da değinen Ali Koç, "Bugün Süper Lig'de bir takımın önünün açılması için bir takımın da önünün kapatılması için eforlar sarf edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben haftalardır bunları anlatmaya çalışıyordum. Gerek Antalya'da gerekse bugünkü Yüksek Divan'da. Fenerbahçe üzerinde bazı oyunlar oynandığını, çelişkili kararlar verildiğini, algı operasyonları yapıldığını anlatmaya çalışmıştım. Görünen köy, kılavuz istemez. Operasyon yapılacaksa, genelde bu işler 2. yarıda başlar. Korktuğumuz başımıza geldi. Bugün yaşananlar ortada. Jailson'un pozisyonu penaltıysa maçın sonundaki de net şekilde penaltıdır. Birinde VAR'a gitmeyip diğerinde gitmemek son derece enteresan"

"Bizim penaltı beklediğimiz diğer pozisyonda hakem net şekilde hakem pozisyonun ortasında. Hakemin penaltıyı vermesi gerekirdi. Diyelim ki insanlık hali, göremedi, atladı. Hakemlik zor bir meslek. Diyelim ki atladı, çok şükür ki iki senedir teknoloji var. Bunun amacı insan hatasını minimalize etmek. Çok kez VAR'la ilgili konuşuluyor ancak işin bütününe baktığımızda artısının çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu gece Alanyaspor'un ilk penaltısında yan hakem de orta hakem de penaltıyı vermedi fakat hakem VAR'a çağrıldı. Bizim pozisyonumuzda ise hakem pozisyonun içinde olmasına rağmen VAR'a çağrılmadı. Kol açık. Kola değmese iki oyuncumuzun önüne düşecek. Nispeten boş bir kaleye gol olma ihtimali yüksel bir pozisyon. Bana sorarsanız VAR hakemi burada ciddi bir çifte standart uygulamıştır. VAR hakemiyle ilgili maç öncesinde de uyarılmıştık belirtmem lazım."

"Bugün Süper Lig'de bir takımın önünün açılması için bir takımın da önünün kapatılması için eforlar sarf edilmektedir. Vedat'ın niyet okuyarak PFDK'ya sevk edilmesini ekleyebiliriz. Bugün de ifade ettiğim gibi Kayserispor maçında Emre'nin rakip oyuncuyla diyalogu, ki orada hakem hiçbir aksiyon almadı. Mevzuata aykırı olarak hakemden ek rapor istenerek sırf Emre'ye ceza vermek için sevk edilmesidir. Göztepe maçında 4 dakika 17 saniye nizami golümüzün incelenmesi, harcama limitleri, transfer yapamamamız için kılı kırk yarmak... Net şekilde Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır. Daha önce de ifade ettim 3 Temmuz'da haklı kupamız, alın terimizle aldığımız kupamızın nasıl alınmaya çalışıldığını tüm Türkiye gördü. Burada da muhtemel şampiyonluğumuz çalınmaya çalışılıyor dedim. Ne yazık ki görüyoruz. Net bir şekilde Fenerbahçe’nin üzerine oyunlar oynanmaktadır. Bu olay sosyal, toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya gelmiştir. Benim korkum da budur"

"Maçlar kazanılır ama bizler çok büyük finansal sıkıntılar içerisinde büyük emeklerle çalışırken bu yaşadıklarımızı kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile Fenerbahçe sahipsiz değildir, milyonlarca Fenerbahçeli vardır. İnsanlar aptal değillerdir. Kör göze parmak şeklinde yaşananlar bizim için sürpriz olmamakla beraber, büyük bir şok etkisi, hayal kırıklığı ve ileride olabileceklerin işaretidir. Bizler ne yapabiliriz? Ne diyebiliriz? Bundan sonra hocamızın dediği gibi bunun hesabını nasıl verecekler? Futbolcularımızın alın teri, emekleri yenmektedir. Biz Fenerbahçe olarak hakkımız olmayan hiçbir şeyi istemiyoruz. Bize ayrıcalık istemiyoruz."