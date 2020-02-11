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16:09 11 Şubat 2020
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    Sivaslı aşıklar hakem hataları için türkü yaktı: Bu ilk değil kaç yüz sefer, VAR karartsa tarih söyler

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    SİYŞAD üyeleri, Süper Lig’in 21. haftasında Demir Grup Sivaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçtaki hakem hatalarına tepki gösterdi.

    Karşılaşmanın 73. dakikasında Yasin’in ayağından çıkan topun rakip oyuncu Clichy’nin koluyla koltuk altına geldiği pozisyona penaltı verilmemesi büyük tepki çekti. Sivaslı âşıklar yazdıkları ‘Penaltı yok Sivaslıya’ türküsü ile maçın hakemine ve VAR sistemine tepkilerini dile getirdi. Dernek üyelerinin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

    Başakşehirli Gaël Clichy’nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesine hakem Halis Özkahya’nın korner kararı vermesine tepkilerini bu şekilde gösterdiklerini belirten türkünün yazarı Bilal Karaman, şunları söyledi:

    “Önce hatalarının kasıtlara dönüştüğü bir dönemde böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduk. Yazık oluyor. Sivasspor’un çok puanları gasp edildiği gibi diğer takımlara da bunlar yapılıyor. Benim hesaplarıma göre Sivasspor’un şu ana kadar çalınmış 14 puanı var. Bu 14 puanın telafisi nasıl olacak. Geçtiğimiz maç birçok şey kaybettik. İnsanlar artık küsüyorlar. Mütevazı ve başarılı bir kulübüz. Biz inandık şampiyon olacağız. Kim ne kadar engel olursa olsun Sivas, Sivaslılar inandılar. Türküyü de, hakem hatalarını gördükten sonra duygulandık ve yazdık. Ozanlarımızla da bir araya gelerek besteye döktük. İnşallah yerine ulaşır.”

    Ozan Mustafa Efsani ise “Bana haber geldi. Ben de bunu saza döktüm. Bizim de tepkimiz bu olsun, dedik. Sivas’ın hakları yeniyor. Biz bu işe baş koyduk. Biz âşıklar, tabancamız silahımız olmaz. Bizim silahımız kalem ve sözdür. Türkümüz büyük ilgi gördü. Sabaha kadar telefonumuz susmadı diye konuştu.

    Türkünün sözleri ise şu şekilde:

    "Adam topu koltukladı

    Götürüyor vermem diyor

    Hakem gözlerini yumdu

    Görmem de görmem diyor.

    Diyor diyor diyor hakem diyor

    Pozisyon kaldı askıya

    Tekrarı girmez baskıya

    Yasak geldi Yiğidolar

    Penaltı yok Sivaslıya…

    Diyor diyor diyor başkan diyor

    Vay vay vay vay Yiğidolar

    Vay vay vay var vay Sivasspor

    Vay vay vay  vay Yiğidolar

    Vay vay vay vay vay Sivasspor

    Bu ilk değil kaç yüz sefer

    VAR karartsa, tarih söyler

    Tartışmaya girmem diyor.

    Diyor diyor diyor Sivas diyor

    Kafalar girdi saksıya

    Hakemler köle baskıya

    Emir büyük yerden geldi

    Penaltı yok Sivaslıya…

    Diyor diyor diyor hakem diyor

    Vay vay vay vay Yiğidolar

    Vay vay vay vay vay Sivasspor

    Vay vay vay vay Yiğidolar

    Vay vay vay vay vay Sivasspor."

    Etiketler:
    hata, Hakem, Türkü, Sivasspor, Sivas
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