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01:07 15 Şubat 2020
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    Sergen Yalçın

    Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik

    © DHA /
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    Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

    Kaybedecek bir oyun oynamadıklarını söyleyen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Berabere bile kalsak üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Üretme anlamında çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon bulduk ama daha fazlasını da bulabilirdik. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımızın sorumluluk alması ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Her şeyimiz iyi, istekli arzulu oyuncularımız var ama rakip ceza alanı içinde üretmemiz, skor yapmamız lazım. Bunu beceremedik" dedi.

    Beşiktaş
    © Fotoğraf : Twitter
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    'Sezonu olabilecek en iyi noktada bitirmek istiyoruz'

    Sergen Yalçın, kalan maçların büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Kalan maçları kazanıp sezonu olabilecek en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik. Bu bizim için daha üzücüydü. Kendimizi daha çok geliştirmemiz, oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ama ne kadar iyi bir noktada bitirebiliriz şu anda bilemiyoruz. Maça başlarken 7'nci sıradaydık. Bunu kapatabilir miyiz, belki bugün kazansak farklı bir bakış açısı olabilirdi. Geride kaldık ama kalan haftalarda kalan maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Birçok oyuncunun performansından memnunum. Skor bizim için kötü oldu. Kazansaydık farklı bir bakış açısı olurdu. Kaybettiğimiz her maç moralimizi motivasyonumuzu düşürecek. Bunu yukarıda tutmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'Bunları bilerek göreve başladık'

    Kalan haftaların takımdaki oyuncuların geleceği için bir kriter olacağını kaydeden Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Biz göreve başladığımızda zaten camianın, takımın durumu ortadaydı. Bunu bilerek göreve başladık. Puan durumu ve takımın morali sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig var. Kalan haftalar oyuncular için bir kriter olacak. Kimle devam edeceğiz, etmeyeceğiz belli olacak. Antrenmanlara, kaliteye, davranışlara, performansa göre değerlendireceğiz."

    'Morali bozulmuş, kızmış olabilir'

    Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı. Vodafone Park'taki törene 20 bin taraftar katıldı.
    © AA / Enes Yıldırım
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kaybetmeye alışmış oyuncu grubu var, bu çok sıkıntılı
    Burak Yılmaz'ın oyundan çıkartıldıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Yalçın, "O ara oyuna bakıyordum. İçeri gitmiş olabilir, morali bozulmuş, kızmış olabilir. Normal şeyler bunlar. Onlar da kafalarında yargılamalar yapıyorlar. O nabızlarda bunlar normal şeyler" dedi.

    'Takımın fizik gücünden memnunum'

    Takımın fizik gücüne değinen Yalçın, "Fizik gücümüzün kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyunu genelde rakip alanda oynuyoruz. Diaby 75'ten sonra oyundan biraz düşüyor. Düşebilir. Fizik oyunla ve skorla çok değişebiliyor. Maçın içinde oyuncuların temposunun düşmesi fizik güçlerinin zayıf olması anlamına gelmiyor" diye konuştu.

    'İstatistiklere bakarak kendimizi avutamayız'

    İstatistiğin maç kazandırmadığını belirten Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İstatistik çok konuşmuyorum, çok sevdiğimiz şeyler değil. İstatistik maç kazandırmıyor maalesef. Gol atmadıktan sonra istatistiğin önemi yok. Bu işin önemli ve küçük bir parçası. Bu oyunun bir sürü parçası var. İstatistiklere bakarak kendimizi avutamayız."

    Frikik yorumu

    Caner Erkin'in kullandığı bir serbest vuruşta sinirlenmesiyle ilgili konuşan Yalçın, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip o frikiği atamazsın. Topa çok yakındı, o açıdan sinirlendim. Caner o vuruşları yapabilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

    Sergen Yalçın, gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları müsabakada ise galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyleyerek sözlerini noktaladı.

    Etiketler:
    Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Başakşehir
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