Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı

Maçtan dakikalar şöyle:
4. dakikada Belhanda’nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.
7. dakikada sağ kanattan bindiren Mariano, arka direkte müsait pozisyondaki Falcao’ya ortaladı. Kolombiyalı futbolcunun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
18. dakikada Kruse ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Vedat, Mariano’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı Muslera'nın ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
29. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Vedat Muriqi’nin ters vuruşunda top üstten kornere çıktı.
34. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Onyekuru’da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı.
40. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Donk kafayı vurdu ve topu filelere göndererek eşitliği sağladı. 1-1
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