Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa bilmecesi

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa ettiği iddia edildi. Haber Global Yanal'ın istifa ettiğini açıkladı. Ancak Milliyet gazetesi ise istifanın söz konusu olmadığını Ersun Yanal'ın ağzından duyurdu.

Süper Lig’in 23. haftasındaki derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde etti.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın istifa ettiğini açıkladı. Haberde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe'de 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasına indi.

Soyunma odasında oyuncular ile teknik heyete sert tepki gösteren Ali Koç'a Ersun Yanal'ın "İstifa ediyorum, benden artık bu kadar" dediği ve ardından soyunma odasından çıktığı belirtildi.

Milliyet gazetesi ise istifanın söz konusu olmadığını Ersun Yanal'ın sözleriyle duyurdu. Milliyet'ten Skorer ekibinin haberine göre Ersun Yanal "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.