PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre PSG-Dortmund maçı öncesinde gerçekleştirilen idmana grip olduğu için katılamayan Kylian Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı.

PSG ile 3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'nin boğazında yanma, burun akıntısı ve ateş şikayeti olduğu belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre Mbappe'nin kesin test sonucunun ise yarın belli olacağı açıklandı.

Tüm dünyayı şok eden bu gelişmenin ardından Fransa'nın Telefoot televizyonunun muhabiri Julien Maynard'den yüreklere su serpen açıklama geldi.

İlk test negatif, kesin sonuç yarın belli olacak

Maynard, Mbappe'nin ilk test sonucunun negatif olduğunu ve koronavirüs olmadığını Twitter'dan paylaştı.

Fransız yıldızın kesin sonucu ise yarın belli olacak. Kylian Mbappe'nin Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yer alması ise çok zor gözüküyor.

Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Dortmund maçının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.