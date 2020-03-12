İBB'den Galatasaray-Beşiktaş derbisi açıklaması

Galatasaray, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) koronavirüse önlem alınması için talepte bulundu. İBB, Türk Telekom Stadı'nın dezenfekte edileceğini açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi dolayısıyla 15 Mart Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde Türk Telekom Stadı'nın dezenfekte edileceğini duyurdu.

Murat Ongun, konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."