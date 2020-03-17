TFF Başkanı Özdemir: Süper Lig maçları seyircisiz olarak devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, Süper Lig maçlarının seyircisiz olarak oynanmasına devam edileceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile düzenlenen toplantının ardından Süper Lig'de karşılaşmaların oynanma kararında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Özdemir şunları kaydetti: