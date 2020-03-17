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21:07 17 Mart 2020
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    Trabzonspor John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

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    Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Medipol Başakşehir ile oynanan ve 1-1 berabere kalınan maça yedek başlayan John Obi Mikel ile yolları ayırdı.

    Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada "Karşılıklı anlaşma sonrası sözleşmesi feshedilmiştir" dendi. Trabzonspor,Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı:

    "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshediliştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

    'Dünya böyle çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli'

    Mikel, Medipol Başakşehir maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda insan hayatının daha önemli olduğunu açıklamıştı:

    "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle birlikte evde olmalı. Dünya böyle çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli."

    NTV'de yer alan habere göre Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Mikel'in ligin iptal edilmesine ilişkin paylaşımını yorumlarken şunları söylemişti:
    "Şu anda sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde olan bir olayla karşı karşıyayız. Zor bir dönemden geçiyor bütün ülkeler. Hem devlet hem bakanlık bugüne kadar bu süreci çok iyi getirdiler. Oyuncuların tedirgin olması normaldir. Bazılarının aileleri dışarıda, panik yaptıkları olur ama özellikle Obi Mikel'in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü ne takımı bağlar. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok."

    'Kulübün disiplin talimatı var'

    Çimşir, takımda bazı oyuncuların sosyal medyadan açıklama yapmalarına bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine de, "Bunu oyuncular bireysel olarak yapıyorlar ama kulüp bir şekilde kontrol ediyor. Bazen elimizde olmayan sebeplerden bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var, yönetim kurulunun tasarrufta bulunacağını düşünüyorum. Bizim işimiz saha. Biz ne derlerse seyircili, seyircisiz oynama, erteleme...  Sonuçta devletin almış olduğu karar var. Bu karara uymamız gerekiyor herkesin özellikle salgın konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın göstermiş olduğu yoldan devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

    Etiketler:
    John Obi Mikel, Futbol, Trabzonspor, Koronavirüs
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