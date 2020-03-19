Kayıt
23:56 19 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Rıdvan Dilmen

    Süper Lig'in ertelenmesine ilişkin play-off önerisinde bulunan Rıdvan Dilmen: Sporcu sağlığı her şeyden önemli

    © Fotoğraf : YouTube
    Spor
    URL'yi kısaltın
    109
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102594/21/1025942106_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_a66ac5897730322e6c66a2254b1f94f3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202003191041643718-super-ligin-ertelenmesine-iliskin-play-off-onerisinde-bulunan-ridvan-dilmen-sporcu-sagligi-her/

    Süper Lig'in ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, liglerin devamı ile ilgili play-off önerisinde bulundu.

    Liglerin ertelenmesiyle ilgili kararı NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştüğünü söyledi. Dilmen, liglerin devamı ile ilgili play-off önerisinde bulundu.

    Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

    - Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Fakat enteresandır, dün Nihat beyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin yüzde 30'u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig'de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara'ya gidilmiş. 27 Haziran'ı da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan'da başlayacak dendi 30'una atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemiz de atlatır. Yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.

    - Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltılmış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım. Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor.

    Dilmen daha önce maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi tartışmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    - Perşembe gününe kadar hangi başkan veya teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Diyen varsa helal olsun. Bu virüs buraya 18:55’te mi geldi. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe 19:00’da alındı. Aynı gün 12:00’de Nihat Bey ‘Seyircili oynanacak’ dedi. 19:00’daki açıklama sonrası ‘Neden ertelenmedi?’ dediler. Virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım.

    - Perşembe gününe kadar hangi başkan, hangi teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Perşembe gününe kadar susacaksınız, sonra tak diye atlayacaksınız. Perşembe akşamına kadar bir şey olmamış gibi davrananlar yalandan kahramanlık yapmasın. Perşembe akşamı bütün başkanlar Başakşehir maçına gittiniz, hepiniz alkışlıyordunuz çok güzel! Ne oldu? Böyle bir şey yok!

    - Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Bunun altı tehlikeli, bu işi başka boyutlara götürmek isteyen birileri var, Galatasaray için söylemiyorum. Bu iş TFF’yi, beni, seni aşar.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ABD polisi: Tuvalet kağıdınız tükendiği zaman 911’i aramayın
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet