Süper Lig'in ertelenmesine ilişkin play-off önerisinde bulunan Rıdvan Dilmen: Sporcu sağlığı her şeyden önemli

Liglerin ertelenmesiyle ilgili kararı NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştüğünü söyledi. Dilmen, liglerin devamı ile ilgili play-off önerisinde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

- Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Fakat enteresandır, dün Nihat beyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin yüzde 30'u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig'de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara'ya gidilmiş. 27 Haziran'ı da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan'da başlayacak dendi 30'una atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemiz de atlatır. Yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.

- Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltılmış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım. Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor.

Dilmen daha önce maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi tartışmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

- Perşembe gününe kadar hangi başkan veya teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Diyen varsa helal olsun. Bu virüs buraya 18:55’te mi geldi. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe 19:00’da alındı. Aynı gün 12:00’de Nihat Bey ‘Seyircili oynanacak’ dedi. 19:00’daki açıklama sonrası ‘Neden ertelenmedi?’ dediler. Virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım.

- Perşembe gününe kadar hangi başkan, hangi teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Perşembe gününe kadar susacaksınız, sonra tak diye atlayacaksınız. Perşembe akşamına kadar bir şey olmamış gibi davrananlar yalandan kahramanlık yapmasın. Perşembe akşamı bütün başkanlar Başakşehir maçına gittiniz, hepiniz alkışlıyordunuz çok güzel! Ne oldu? Böyle bir şey yok!

- Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Bunun altı tehlikeli, bu işi başka boyutlara götürmek isteyen birileri var, Galatasaray için söylemiyorum. Bu iş TFF’yi, beni, seni aşar.