Ercan Taner: Maçlar seyircisiz oynanacak

Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun spikeri Ercan Taner, koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin akıbetiyle ilgili resmi Twitter hesabından duyumlar paylaştı.
'Eğer oynanırsa haziranın üçüncü haftasında yeniden başlayacak'
"Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya... Maçlar seyircisiz oynanacak... Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası..." diyen Ercan Taner, şu duyumları iletti:
Teknik direktörler,futbolcular— Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020
ve kulüp çalışanlarına Covid-19
testi yapılacak
Maçlardan önce tüm görevlilerin— Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020
ateşi ölçülecek
Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu— Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020
uygulanacak
Medya mensuplarının maçları— Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020
takip etmesi ile ilgili kararı
Bilim kurulu verecek
Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel— Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020
izolasyonlu alan oluşturulacak
Düşünülen bu plan Bilim kurulu— Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020
tavsiye ederse kabul edilecek
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