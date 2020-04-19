Ercan Taner: Maçlar seyircisiz oynanacak

Ünlü spor sunucusundan Süper Lig'in akıbetiyle ilgili paylaşımlar geldi.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun spikeri Ercan Taner, koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin akıbetiyle ilgili resmi Twitter hesabından duyumlar paylaştı.

'Eğer oynanırsa haziranın üçüncü haftasında yeniden başlayacak'

"Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya... Maçlar seyircisiz oynanacak... Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası..." diyen Ercan Taner, şu duyumları iletti:

Teknik direktörler,futbolcular

ve kulüp çalışanlarına Covid-19

testi yapılacak — Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020

Maçlardan önce tüm görevlilerin

ateşi ölçülecek — Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020

Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu

uygulanacak — Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020

Medya mensuplarının maçları

takip etmesi ile ilgili kararı

Bilim kurulu verecek — Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020

Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel

izolasyonlu alan oluşturulacak — Ercan Taner (@ercantofficial) April 19, 2020