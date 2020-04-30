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    Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman

    Fransız basketbolcu Moerman: Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü

    © AA /
    Spor
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (149)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202004301041941047-fransiz-basketbolcu-moerman-turkiyeden-ayrilmak-istemedim-cunku-fransadaki-durum-buradan-kotu/

    Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Moerman, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin, ülkesi Fransa'dan daha güvenli olduğunu söyledi. Moerman, "Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü ve Türkiye, Fransa’dan daha büyük bir ülke" ifadelerini kullandı.

    Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı Fransa'daki vaka sayısının daha fazla olduğunu ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü ve Türkiye, Fransa’dan daha büyük bir ülke" dedi.

    Salgından dolayı Türkiye'deki istatistiklerin çok daha düşük olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye daha güvenli. Aralık ayında bir bebeğim oldu ve ailem için bu riski almak istemem. Uçağa binmek, Fransa'da koronaya yakalanıp aileme, anneme babama veya arkadaşlarıma bulaştırmak istemiyorum. Türkiye'de kaldık çünkü burada çok fazla vaka yok. Evet biraz var ama İstanbul’da kendimi güvende hissediyorum. Dediğim gibi Türkiye ve Avrupa ligleri tamamlandıktan sonra ülkeme döneceğim. Şimdi gidersem ve ligler başlarsa, geri gelirsek 2 hafta karantina ve 2 hafta hazırlık gibi durumlar olacak. O yüzden ligler başlayana kadar burada kalmak daha mantıklı."

    ‘Önümüzdeki yıl yeni iyi oyuncular almak zor olacak’

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    © AA /
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    THY Avrupa Ligi bitene kadar ailesiyle Fransa'ya gitmeyi düşünmediğini anlatan Moerman, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Efes tesisleri açtı. Her gün saat 11.30-14.00 arası antrenmana gidiyorum. Vücudumu hazır tutmalıyım. Günlerim böyle geçiyor. Her gün antrenmana gidip eve geliyorum. Zamanımı eşim ve 2 kızımla geçiriyorum. 2 grup halinde çalışıyoruz. Beraber oynamıyoruz asistan koçla beraber çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz ama başlarsa hazır olmak zorundayız. Antrenmanlarda bireysel çalışıyoruz. Şutları yalnız atıyoruz. Diğerlerinin dokunduğu toplara dokunmuyoruz. Sürekli ellerimi yıkıyorum. Dezenfektanlar var onları sürekli kullanıyorum" şeklinde konuştu.

    Kovid-19'un dünyada her alanda ve sporda büyük ekonomik problemlere neden olduğuna dikkati çeken Fransız basketbolcu, "Belki de 2-3 sene sürecek. Zor bir durum. Türkiye için de zor. Gelecek sezon için neler olacak bilmiyoruz. Bu sezon geniş bir kadromuz vardı. 10 yabancıyız. Belki gelecek yıl 7 olacak. Bu sürecin realitesi bu. Önümüzdeki yıl yeni iyi oyuncular almak zor olacak. Bütün takımlar için konuşuyorum sadece Efes için değil. Fenerbahçe veya diğer takımlar... Bu pandemiden güçlü çıkmak çok kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Anadolu Efes olarak harika bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Moerman, "Her hafta yeni rekorlar kırıyorduk, 24 maç kazandık. Her şey harikaydı. Bunun için devam etmeyi çok istiyorum. Hem Türkiye'de hem de Avrupa Ligi'nde şampiyon olabilecek bir takım kurmuştuk. Şimdi ligler başlarsa yeni sezon gibi olacak. Güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlanırsa biz oynamaya devam etmek istiyoruz. Avrupa Ligi bunu sağlarsa biz oynarız. Şahsi olarak ben de oynamaya hazırım çünkü antrenmanlara devam ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘Dünyada en kötü durumda olan ülkelerdeniz, normalleşmeye adım adım gideceğiz’

    Ülkesi Fransa'daki durumla ilgili bilgi veren Moerman, şunları söyledi:

    "Fransa'da belki 11 Mayıs'ta insanlar dışarı çıkmaya başlayabilir. Bütün insanlar olmasa da adım adım olabilir. Her gün vaka sayısı düşüyor. Fransa'da futbol liglerinin iptal edildiğini okudum. Çünkü binlerce insan bir araya geliyor. Genel olarak iyi haberler geliyor. Vaka sayısı düşüyor, maalesef birileri ölüyor. Eskiden günde 600-700 insan ölüyordu şimdi 150'ye kadar düştü. 20 Mayıs'ta okullar açılabilir. Ama dediğim gibi adım adım duruma göre karar verecekler. İtalya, İspanya ve biz dünyada en kötü durumda olan ülkelerdeniz. Normalleşmeye adım adım gideceğiz."

    ‘Maaş kesintisi normal, sponsorlar da para kazanamıyor, İstanbul'daki her şey kapalı’

    Yaşanan salgın sonrası kulüplerin oyuncu ücretlerini düşürmesinin gündeme geldiği hatırlatılarak kendisine bu yönde teklif sunulması halinde tavrının ne olacağı sorulan Moerman, şu yanıtı verdi:

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    "Bu konu hakkında ELPA (Avrupa Ligi Oyuncular Birliği) ile görüştük. Neredeyse 2 aylık maaşımız kesildi. Kulüpleri anlıyorum. Gelirleri yok. Ama bunu ağustos, eylül gibi pandemi bittikten sonra konuşmalıyız. Şu anda ELPA ve kulüpler maaş kesintisi konusunda bir anlaşmaya vardı. Bunun için kulübe ve hiç kimseye kızamam, durumu anlıyorum. Kulübün birçok sponsoru var. İstanbul'daki her şey kapalı. Sponsorlar da para kazanamıyor. Maaş kesintisi normal. Kulüplerle bunun hakkında bir anlaşmaya vardık ve ben bu durumdan mutluyum."

    Para almak için değil kulüp ve oyunculara çözüm bulmak adına çalıştıklarını ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu anlatan Moerman, "Burada 1 yıl daha kontratım var, Efes'te çok iyi hissediyorum ve 'Ben paramı istiyorum, ben paramı istiyorum' diyen adam olmayacağım. Önümüzdeki sezona kadar bekleyip her şeyin tekrar başlamasını bekleyeceğim" diye konuştu.

    ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son hafta maçlarının seyircisiz oynanması sırasında yaşadığı duyguları paylaşan Moerman, şunları söyledi:

    "Garipti. Çünkü bizim taraftarlarımız var. İyi oynamak istiyorsanız taraftara ihtiyacınız var çünkü durumlar kötüye gittiğinde bize yardımcı oluyorlar. Çok kötü hissettim. Basketbolu taraftarlarımızla paylaşmak istiyoruz. Taraftarlarla beraber oynamak istiyoruz. Türk Telekom'la oynadığımız ve evde oynadığımız bir maçta kötü hissettik. Çünkü taraftar yoksa enerji yok hiçbir şey yok. Onlarsız oynamanın bir anlamı yok."

    Sezon başındaki sakatlığının ardından aralık ayında sahalara dönen Moerman, son durumu konusunda, "Berlin, Maccabi ve Türkiye Ligi'nde oynadığım karşılaşmalar sonrası çok iyi hissediyorum. Vücudum eski halini yeniden buldu ve bu yüzden durmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    Avrupa Ligi'nde 8'li veya 4'lü finalin düşünüldüğü ve maçların bir şehirde oynanması yönünde planların da olduğunun hatırlatılması üzerine Moerman, "Bence güzel bir fikir. Riski azaltmış oluyorsunuz. Her türlü final benim için uygun" değerlendirmesinde bulundu.

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    © AFP 2020 / LLUIS GENE
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    Anadolu Efes'in iyi durumda olduğunu ve yapıyı bozmadığını anlatan Moerman, "Takıma en fazla 1-2 yeni oyuncu geliyor ve sisteme uyum sağlamak kolay oluyor. Sonradan gelenler koçun sistemine kolayca uyabiliyor. Takım içindeki atmosfer çok iyi. Kariyerimde böyle bir atmosferi hiçbir yerde görmedim" diye konuştu.

    "Burası benim ikinci ülkem gibi, Türkiye’ye gerçekten aşığız’

    Türkiye'de de kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Moerman, "Burası benim ikinci evim, ikinci ülkem gibi. Eşim ve kızlarımla beraber burada olduğumuz için çok mutluyuz. Küçük bir yer olan Bandırma'dan İstanbul’a geldim. Türkiye’ye gerçekten aşığız. İnsanlar harika. Ailem için her şey güzel Eğer ailem için hey şey iyiyse benim için de iyidir" ifadelerini kullandı.

    Salgın nedeniyle herkese güvende ve evinde kalmasını tavsiye eden Moerman, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Kurallara dikkat edelim. Bir şeye dokunduysak elimizi yüzümüze değdirmeyelim. Ailenizi önemseyin en önemlisi bu. Bencil olmayın, dışarı çıkıp eğlenmeyin. Dışarı çıkıp eve döndüğünüzde anne babanıza virüs bulaştırabilirsiniz. Fransa’da bazı akrabalarımız öldü, eşimin bir akrabası dün vefat etti. Herkesin dikkat etmesi lazım. Koronavirüs öldürüyor. Bu, ilaç alıp geçirebileceğiniz küçük bir hastalık değil."
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (149)
    Etiketler:
    Koronavirüsle mücadele, Türkiye, Fransa, Kovid-19, Anadolu Efes, Adrien Moerman
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