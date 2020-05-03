Trabzonsporlu Sörloth yurt karantinasını anlattı: Şartlar elbette evdeki kadar iyi değil ama büyük beklentim de yoktu

Video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sörloth, ülkesi Norveç'ten yeni geldiğini belirterek "Ailem iyi. Herkes evde kalıyor ve devletin uyarılarını dikkate alıyor. Norveç'te de durum düzeliyor. Önlemler biraz gevşetilmeye başlandı" dedi.
Golcü oyuncu, salgın sürecinde psikolojik olarak fazla etkilenmemek için çaba harcadığını aktararak, "Üzülmemek için haberleri fazla okumamaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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Yurtta ufak çaplı da olsa antrenman yapmaya devam ettiğini belirten Sörloth, "Yurttaki şartlar elbette evdeki kadar iyi değil ama çok büyük beklentim de yoktu. Herkes gibi karantina sürecini tamamlamaya çalışıyorum. Bana bir koşu bisikleti tedarik edildi. Şınav ve mekik de çekerek biraz antrenman yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
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Takımının ligde, kendisinin de gol krallığı yarışında zirvede olduğu bir dönemde koronavirüs salgınının ortaya çıktığına dikkati çeken Norveçli futbolcu, bundan nasıl etkilendiği yönündeki soruya, "Evet zordu. Ligi ve kupayı kazanma hedefinde ilerliyorduk. Ancak liglerin ertelenmesi doğru bir karardı. Çünkü virüs hızlı yayılıyordu. Sonrasında ise fiziksel olarak formda kalmak için çalışmaya devam ettim. Bu salgın sürecinde iyi bir antrenmanla tamamladığım gün, benim için güzel sona eren bir gün oluyor" yanıtını verdi.
'Süper Lig'in durumunu tamamen hükümete bırakmamız lazım, en doğru kararı alacaklardır'
Süper Lig'in ne zaman başlayabileceği, ertelenmesi ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini belirten Sörloth, "Bu konularda spekülasyon yapmak doğru değil. Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaklardır" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sonrası özel izinle ülkesi Norveç'e giden Sörloth, geri dönüşünün ardından 22 Nisan'dan beri bir yurtta 14 günlük karantina sürecinde bulunuyor.
Sörloth, attığı 19 gol ile Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
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