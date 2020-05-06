Merkel açıkladı: Bundesliga mayıs ortası yeniden başlayacak, ama seyircisiz

Almanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, mayısın ikinci yarısında seyircisiz olarak yeniden başlatılacak.

Hem Almanya'daki hem de dünyadaki futbolseverlerin merak ettiği soruya Başbakan Angela Merkel yanıt verdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili açıklama yapan şansölye, mart ortasında askıya alınan Bundesliga'nın mayıs ortası yeniden başlayabileceğini duyurdu.

Ancak maçlar seyircisiz oynanacak.