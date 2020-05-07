Falcao'dan maaş indirimine yeşil ışık

Galatasaray'da mutlu olduğunu ve ailesinin de Türkiye’yi sevdiğini belirten Radamel Falcao, maaş indirimine yeşil ışık yaktı. Falcao, yüzde 30’luk fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye gazetesinden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünyadaki bütün futbol kulüplerinin gelirlerinin sıfırlanmasının akabinde oyuncu maaşlarında indirimlere gidilmeye başladı.

Aynı yolu izleyen Galatasaray da en yüksek gider kalemlerinden olan futbolcu ödemeleri için geçen hafta indirim talebinde bulundu. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusuile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.golcünün indirime sıcak bakmadığı ve peşinde olan Arap kulüpleri ile menajerinin yakın temasta olduğu gündeme geldi. Falcao ise Galatasaray’dan ayrılacağı yönündeki iddialara nokta koyma hazırlanıyor.

Menajeri ile bir araya gelen golcü oyuncu, Galatasaray’da oynamaktan keyif aldığını ve ailesinin de Türkiye’yi çok sevdiğini belirtti. Ligler tekrar başladıktan sonra hedef koydukları şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceklerini dile getiren Falcao, menajerinden tekliflere teşekkür etmesini istedi.

Golcü oyuncu, yönetimin kendilerine ilettiği yüzde 30’luk indirime ailesinin de onayıyla ‘evet’ diyeceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray’ın kaptanları Fernando Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan geçtiğimiz günlerde yönetimin indirim talebine müspet cevap veren ilk oyuncular olmuştu.