Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Ligler devam etmeli

Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman'dan liglerin devamıyla alakalı açıklama geldi.

Lacivert-beyazlıların sponsorluk anlaşmasında konuşan Ataman, "Gerek Euroleague'de gerek ligde lideriz ama her iki kulvarda da biz emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Oynayarak bitirmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman lideriz bitirip şampiyonluğumuzu tescil edin demedik. Bu yılın şampiyonları zaten sağlık çalışanları" ifadelerini kullandı.

Euroleague maçlarının oynanacağını düşündüğünü belirten Ataman, "Euroleague final four için de 3 şehrin adı geçiyor" dedi.

'Önemli olan marka değerini korumak'

Ataman, futbolda olduğu gibi, haziran ortası için bir planlama yapılması durumunda oyuncuların hazır olacağını ifade ederek "Önemli olan ligin marka değerini korumak. Elbette bütün kararlar sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun onayıyla alınacak. Futbolda alt ligler dahi oynanıyorken basketbolda da ligler oynanabilir. Yeter ki kontak kapatılmasın. Oynanırsa nasıl oynanacağına yönelik bir öneri, plan görmüyoruz. Ben Efes başantrenörü olarak bilmiyorum sizler de bilmiyorsunuzdur. Ligin devam etmesinden yanayım. İzin verildiği sürece oynanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'Oyuncular tesiste çalışmak istedi'

"Oyuncularımız evde istenilen şekilde çalışamadıklarını ve tesislerde çalışmak istediklerini söylediler" diyen Ataman, tüm imkanları sağlayarak tesisleri açtıklarını, herkes için ayrı bir top ve özel bir asistan koç sağladıklarını belirtti.

Ataman, "NBA'in yeni başladığı antrenman sistemine 5 hafta önce başladık" dedi.

'Kontak kapatmış gibi davranıyorlar'

Ataman sözlerini şöyle sonlandırdı:

"TFF aldığı kararla kendi camialarına bir heyecan yarattı. Basketbolda aynısını göremiyoruz. Basketbolda Türkiye Ligi'ne yönelik bir heyecan göremiyoruz. Kontak kapanmış gibi davranılıyor."