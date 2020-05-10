Ercan Taner beIN Sports'tan ayrıldı

Liglerin başlayacak olması ve koronavirüs nedeniyle endişeleri olduğunu açıklayan spor spikeri Ercan Taner, beIN Sports'tan istifa etti.

Türkiye'de liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bir süredir yeni takvimle ilgili olumsuz eleştiriler yapan spor spikeri Ercan Taner, beIN Sports'taki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, futbol maçlarının başlayacak olması dolayısıyla ortaya çıkan risk nedeniyle ayrıldığını duyuran Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

​Ajansspor'un YouTube kanalında Ajansspor Haber Müdürü Kenan Başaran, gazeteci Hüseyin Özkök ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’la beraber katıldığı canlı yayında istifasını açıklayan Taner, "Ailemden iki kişi koronavirüs tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani, stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır” demişti.