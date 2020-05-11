Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybını Messi yaşayacak

En değerli 10 oyuncu arasında en fazla değer kaybını Lionel Messi yaşayacak. Şubat 2020'de değeri 175 milyon euro olan Messi'nin, La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon euro'ya, ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon euro'ya gerileyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada yapılan araştırmaya göre en değerli 10 oyuncu arasından en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre Şubat 2020'de değeri 175 milyon euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon euro'ya (-27.5), ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon euro'ya (-23.2) gerileyecek.

Messi'yi Kevin de Bruyne takip etti

Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon euro gösteriliyordu. Premier Lig'in iptal edilmesi halinde ise Bruyne'nin değeri yüzde -24.0 gerileyerek 99 milyon euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde -14.0 gerileyerek 112 milyon euro olacak.

Neymar ve Mbappe de değer kaybetti

PSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor.

175 milyon euro değeri olan Neymar, Ligue 1'in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde -21.7 düşerek 137 milyon euro oldu. 225 milyon euro'luk Kylian Mbappe'nin ise bonservis değeri yüzde -21.5 gerileyerek 177 milyon euro'ya düştü.