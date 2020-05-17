Kobe'nin öldüğü helikopter kazasının otopsi raporu: Pilot alkol ya da uyuşturucu almamıştı

Ünlü basketbolcunun eşinin şirket ve pilotu dava etmesi sonrası açıklanan otopsi raporunda, helikopter pilotu 'temiz' çıktı, bedeni tanınmaz hale gelen Kobe'nin Ritalin ilacı kullanmış olduğu belirlendi.

ABD basketbolunun Los Angeles Lakers takımıyla özdeşleşen efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın 9 kurban arasında olduğu helikopter kazasıyla ilgili eşi Vanessa'nın ulaştırma şirketi Island Express ile pilot Ara George Zobayan'ı sanık olarak adlandırarak açtığı hatalı ölüm davasının yankıları devam ederken, kurbanların otopsi raporu açıklandı.

TMZ'nin yayımladığı otopsi raporuna göre, kazada ölen 50 yaşındaki pilot Ara George Zobayan'ın bedeninde alkol ya da hiçbir uyuşturucu izine rastlanmadı.

Autopsy in Kobe Bryant Helicopter Crash Shows Pilot Not on Drugs, Alcoholhttps://t.co/lD5G7tMLnb — TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 15, 2020

Kazadan 4 ay sonra yayımlanan raporda dokuz kurbanın hepsinin ölümlerinin nedeni, vücüda alınan keskin cisim içermeksizin ağır darbe olarak belirtildi, ölümün şekli kaza olarak dile getirildi.

Coroner Releases Autopsy Reports for Kobe Bryant, Gianna Bryant and 7 Victims of Helicopter Crash https://t.co/M2nSEivght — People (@people) May 15, 2020

Şubattaki kaza, helikopterin yoğun sis ve bulutlu havada bir tepeye çarpmasıyla gerçekleşmiş, pilot Ara George Zobayan'ın çarpışma sırasında saatte 184 mil (296 km) hızla gittiği belirlenmişti.

Çarpışmanın ardından birkaç yüz metre düştüğü saptanan helikopterde bulunanların bedenlerinin paramparça olduğu belirtilmişti.

Autopsy finds pilot in Kobe Bryant crash had no drugs or alcohol in system https://t.co/JAoitnPo9S — Guardian sport (@guardian_sport) May 16, 2020

Rapora göre vücudu tamamen yaralanan ve yanan Bryant'ın kimliği ancak parmak izlerinden tespit edilebildi.

"Bu yaralar anında değilse de hızla öldürücüdür" denilen raporda 41 yaşındaki emekli basktbolcuya yapılan otopside sisteminde Ritalin bulunduğu aktarıldı.

Ritalin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve uyku hastalığı olarak bilinen narkolepsi tedavisinde kullanılıyor.

Daha önce pilotun kardeşi Berge Zobayan'ın kazadan ihmalkar davranan yolcuların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirdiği 7 sayfalık belge medyaya yansımıştı.

Helikopter şirketi de "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür" savunmasını yapmıştı.