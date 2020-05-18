Karantina kurallarına uymayan Chelsea'li futbolcu Callum Hudson-Odoi tutuklandı

Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın 19 yaşındaki futbolcusu Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Genç futbolcunun mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Callum Hudson-Odoi, sanal ortamda tanıştığı bir modelle buluşmak için karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sabah 4 sularında tutuklandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, olay, 19 yaşındaki futbolcuyla bir araya gelen kadının ambulansı arayarak rahatsızlandığını söylemesi üzerine ortaya çıktı.

Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken futbolcu da polis tarafından tutuklandı. Hudson-Odoi'nin daha sonra kefaletle serbest kaldığı öğrenildi.

Hudson-Odoi, mart ayında yapılan testler sonrası Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olmuş ve geçen haftalarda tamamen iyileştiğini söylemişti.