Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Fortuna Sittard'ın başkanı Gün: Henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın almak istediği Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ın yönetim kurulu başkanı Işıtan Gün, çıkan haberleri doğruladı ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gün henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını, yol haritasını belirlemek için bir araya gelmeyi beklediklerini söyledi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın "Avrupa'da bir kulüp satın almayı düşünüyorum" açıklamasının ardından bu kulübün Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard olduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak 9 Mayıs'taki değerlendirmesinde "Bu iddiaların nereden çıktığını anlamadım" diyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den yeni bir açıklama geldi. Gün, şunları kaydetti:

"Son bir haftadır Sayın Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim. Hepimizin çok yakından bildiği gibi Sayın Acun Ilıcalı Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sayın Ilıcalı Türkiye'de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazannmış örnek bir yatırımcıdır.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Sayın ılıcalı, yatırımcı olarak Fortuna Sittard'a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızca iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.

Birincisi Sayın Ilıcalı'nın bu arzusu, 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sayın Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz."