Galatasaray Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün geçirdiği mide ameliyatıyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
Cengiz'in bugün yoğun bakımdan çıkarıldığı ve normal odaya alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in sağlık durumu hakkında pic.twitter.com/QaWQ7vjwru— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020
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