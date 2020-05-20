Hasan Şaş 'Yabancı oyuncularla problemi vardı' iddiasına yanıt verdi, mesajları paylaştı

Eski Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yabancı futbolcularla sorun yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Şaş, futbolcuların kendisine attığı mesajları yayınladı ve "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür ederim" dedi.

Geçen hafta Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü'nden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş'ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.

Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "Galatasaray’da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır. Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Şaş ayrıca futbolcuların veda yazılarının görüntülerini paylaştı.