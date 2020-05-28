Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor

Dünyanın en üst düzey futbolunun oynandığına dair görüş birliği bulunan Premier Lig'in üç aylık koronavirüs arasından sonra 17 Haziran'da yeniden başlayacağı duyuruldu.

Britanya kamu yayın kuruluşu BBC, İngiliz Premier Lig'in Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal maçlarıyla geri dönüş yapacağı haberini verdi.

Buna göre 20 kulüp bugün yaptıkları toplantıda sezonun 17 Haziran'da yeniden başlaması üzerinde uzlaştı.

1947 - The last English top-flight league game to be played in the month of June came on 14th June 1947 when Sheffield United hosted Stoke City. Summer. pic.twitter.com/EXYNMqQDSe — OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2020

Geçen hafta temassız antremanlara başlayan kulüpler, dün temaslı antremanlara geçilmesi konusunda da görüş birliğine varmıştı.

En son 9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı s 4-0 yendiği maçın oynandığı Premier Lig, koornavirüs pandemisi nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınmıştı.

100 gün aradan sonra yeniden topun koşturulacağı ligde maçlar seyircisiz oynanacak.

Premier Lig'de bugüne dek yapılan 2752 testten 12'si pozitif sonuçlandı.

Futbolculara ve diğer çalışanlara haftada iki kez test yapılmaya devam edecek, pozitif vaka çıkan oyuncu ya da çalışanlar kendilerini 7 gün karantinaya alacak.

Premier Lig yeniden perdelerini açtığında, Liverpool 25 puan farkla en tepede, Bournemouth, Aston Villa ve Norwich City kümeden düşme hattında sıralanacak.

Ve beklenen haber geldi. Premier League, 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. 🏆🔴 pic.twitter.com/ipUZzxcr9C — Liverpool FC Türkiye (@LFC_TR) May 28, 2020

30 yıldır ilk kez Premier Lig şampiyonu olmasına ramak kalmışken koronavirüsün gadrine uğrayan Liverpool, ikinci konumdaki Manchester City'nin 17 Haziran'da Arsenal'e yenilmesi halinde, şampiyonluğunu ilan edebilecek.