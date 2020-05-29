Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor: 6 ay hapis cezası alabilir

İspanya'da geçtiğimiz dönemlerde yıldız futbolcular Messi ve Ronaldo, vergi kaçırmakla yargılanmış ve suçlu bulundukları için para cezasına çarptırılmışlardı. Atletico Madrid forması giyen Diego Costa da 4 Haziran'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak. Costa için 6 ay hapis cezası isteniyor.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Diego Costa vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Mahkeme, deneyimli futbolcunun 2014 yılında Chelsea'ye transferi sırasında 1 milyon eurodan fazla eksik gelir beyanında bulunduğunu iddia etti. Öte yandan Costa'nın imaj haklarından kazandığı paranın 1 milyon euroluk kısmını da yasa dışı yollarla akladığı aktarıldı.

4 Haziran'da yapılacak duruşmada Costa için 6 ay hapis ve 500 bin euro para cezası isteniyor. Ancak İspanya'daki yasalar gereği Messi ve Ronaldo gibi Costa da para cezasıyla kurtulabilir. Yasalar, şiddet içermeyen 2 yılın altındaki cezaların, para cezasına çevrilmesine izin veriyor.

31 yaşındaki futbolcu, suçlu bulunması durumunda mahkemenin talep ettiği parayı ödeyerek serbest kalacak. Bu rakam ise 500 bin euro artı 36 bin 500 euro olacak.

Daha önce Messi 21 ay, Ronaldo ise 23 ay hapis cezası almış ancak iki yıldız da mahkenin istediği cezayı ödeyerek serbest kalmışlardı. O dönem, Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinde vergi davalarının da önemli bir etken olduğu belirtilmişti.



