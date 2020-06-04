NBA için karar verildi: Sezon, 31 Temmuz'da play-off sistemiyle başlayacak

Amerikalı spor yazarı Adrian Wojnarowski'nin haberine göre NBA’in bu sezon formatı belli oldu.

Orlando’ya 13 batı, 9 doğu olmak üzere 22 takım davet edilecek. 8 normal sezon maçı oynanacak. Normal sezon tamamlandıktan sonra 8 ve 9. sıradaki takımlar arasında 4 galibiyetten az fark olması halinde play-in oynanacak