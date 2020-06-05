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    Ali Koç'tan TFF Başkanı Özdemir'e tepki: İhraç edilmesi mükafattır

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    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları sonrası, "Nihat Bey tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görmesi açısından çok yerinde bir açıklama yapmıştır, iç dünyasını dışarı çıkarmıştır. Biz 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik, yıllar sonra bir kez daha bizi sıkı sıkı kenetledi" dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuşmasına yanıt verdi. Kulüp televizyonuna konuşan Koç, "Başkanvekili Semih Özsoy'un yaptığı açıklamaların sonuna kadar arkasındayız. Gönül isterdi ki, bu süreçte bu gibi konularla spor camiasını üzecek konularla meşgul olmasaydık. Biz bekledik, dün gece gelen açıklamalardan sonra. Neden bekledik? Çünkü hepimiz canlı röportajlarda hata yapabiliriz. Kendimizi yanlış ifade etmiş olabiliriz. Dolayısıyla da bekledik. Özür dilemek bir erdemdir. Belki, Nihat Özdemir bir açıklama yapar dedik ancak olmadı" dedi.

    Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy
    © İHA /
    Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: 3 Temmuz kırmızı çizgimiz, Nihat Özdemir bu FETÖ illetinin neresindedir?

     

    'Nihat Özdemir'in açıklamaları, ilk açıklamalarından da beter'

    Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

    "Nihat Bey'in açıklamaları bana sorarsanız ilk açıklamalarından da beter ve daha talihsiz. Ben Nihat Özdemir'e şahsım ve camiam adına teşekkür ederim. Aslında Nihat Bey tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görmesi açısından çok yerinde bir açıklama yapmıştır, iç dünyasını dışarı çıkarmıştır. 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik. Yıllar sonra 3 Temmuz'a yakın bir tarihte, 3 Temmuz'a benzer açıklamalarla bizi yıllar sonra bir kez daha bizi sıkı sıkı kenetledi. Başkana sıkı sıkıya teşekkür ediyorum. Söz konusu Fenerbahçe ise gerçek yüzünü gösterdiği için teşekkür ederim. Neyle mücadele ettiğimizi bir kez daha hatırlara getirmiştir. Onun için bu teşekkürü söyleyeceğim.

    'Asıl rezaleti konuyu bizim saptırmamıza bağlıyor'

    Bir TFF Başkanı bu söylemlerde, bu konularda, bu gibi sözler sarf etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Düzeltmedi, tam tersi bir istikamette gitti. 3 Temmuz 2011'de başlayarak yapılan saldırı ve kurulan tuzaklar artık alenen ortaya çıkmıştır. Bu sözleri, Fenerbahçe'ye uzun yıllar üst düzey yönetici olarak hizmet etmiş biri bu sözleri söyleyebiliyor. Bunlar çok manidar. Asıl rezaletin konuyu bizim saptırmamıza bağlıyor, demek ki biz saptırıyoruz ve fırsatçıyız, peki taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, rakip taraftarlar ne olacak? Onlar da farklı anlamamışlar.

    'Zamanlama da çok manidar'

    Zamanlama da çok manidar. Liglerin başlamasına 1 hafta kala sanki bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Bu konuyla ilgili 3 Temmuz davaları var gelecek ay, 2 çok önemli davamız var. Mahkemelerden önce bu sözlerin edilmiş olmasını manidar buluyorum.

    'Eminim ki Başkanımız Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır'

    Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, o zaman çok büyük bir mücadele veren kulübümüzün liderliğini yapan Sayın Aziz Yıldırım'a da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki Başkanımız Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır.

    'TFF'den istifa edeceğini beklemenin doğru olacağını düşünmüyorum'

    İstifa kişisel bir müessesedir. İsteyen bir kurumdan istifa etmek isterse 'İstifa ediyorum' der ve ayrılır. İstifa edebilmek için irade ve özgürlüğe sahip olmak gerekmektedir. Sayın Başkan itinayla seçilmiştir. Manevra ve özgürlük alanı kısıtlıdır. Bu anlamda istifa edeceğini beklemenin doğru olacağını düşünmüyorum.

    'Kulübümüzden ihraç edilmesi bir mükafat olacağını düşünüyorum'

    Kulüp üyeliğinden ihraç tüzüğe bağlıdır. Bu karar yönetim kuruluna kalan bir karar değildir. Bu gelen yoğun talep ve tepkiler ilgili kurullarımız ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Taraftarımıza bu konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Bir kurumdan atılmak, onur kırıcı ve üzgünlüğe sebebiyet veren bir unsurdur. Kulübümüzden Nihat Bey'in ihraç edilmesinin Nihat Bey için bir şey ifade etmeyeceğini ve kendisine bir mükafat olacağını düşünüyorum.

    'FETÖ'nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir?'

    "Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir, bunu hak etmiştir, FETÖ'nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir?"

    'İstediği her platformla Nihat Özdemir ile tartışmaya hazırız'

    "Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Çıkın ve söyleyin, top çevirmeye gerek yok. Bizi defalarca hedef aldınız. Sizin gibi dost varsa, düşmana ne gerek var? İstediği her platformla Nihat Özdemir ile tartışmaya hazırız. Hodri meydan!. Nihat Özdemir, yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet ettiniz ama dilerim bundan sonra hiçbir zaman hizmet etmezsiniz."

    Etiketler:
    Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ali Koç
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