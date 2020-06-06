MHK: Hakemlerin koronavirüs testi negatif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Lig maçları öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üst klasman hakemlerini TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa almaya başladı.

MHK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği gibi üst klasman hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir."

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